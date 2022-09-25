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能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！第1名剛認識頻率就對了

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲你和另一半是能攜手共度下半輩子的星座組合嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在踏入職場認識新同事，或是在外認識新朋友時，你會問對方的「星座」做為化解尷尬的話題嗎？而在與另一半交往的前期，也可當作某種程度上的參考指標。塔羅牌老師艾菲爾公布能天長地久的「3對超甜星座CP」，相知相惜、幸福牽手走一輩子。

艾菲爾老師分享能相愛一生的3星座組合（同時參考太陽、上升星座）：

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第3名：水瓶座＋天秤座

同為風向星座的兩人，都非常需要自我空間，也許在交往初期天秤座會比較想膩在一起，不過偶爾也需要獨處時光以沉澱自己，水瓶座其實也樂得開心，自由的空氣對彼此而言是人生必備元素。天秤座天生長袖善舞、水瓶座則妙語如珠，一搭一唱羨煞旁人。喜好旅行的兩人更是在旅途中發現彼此不同的一面，感情也逐漸加深、長長久久。

第2名：巨蟹座＋雙魚座

巨蟹座對感情專注又細膩，雙魚座則是專一又死心塌地，兩人走在一塊談的是細水長流的愛情。兩人都能為愛付出很多，只要一認定彼此，就會全心全意對待。即便相處過程中偶有摩擦，但雙方都無法忍受吵架與冷戰，短時間內就會和好。是一對懂得相知相惜的伴侶，只要平日多抽空陪伴對方就能愛得長久。

第1名：處女座＋摩羯座

同為土象星座，務實為上的兩人，不管是性格、思想及三觀都很貼近，剛認識時頻率馬上就能對上，對於事業的企圖心、方向也一致。雖然兩人都不是高調曬恩愛的類型，卻都對未來有所共識，朝著共組家庭的方向努力著。談的是細水長流、長相廝守的愛情，若再加上堅實的經濟基礎，和那一份為共同目標實踐的熱情，就會是一對最幸福美滿的組合。

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲對未來有共同目標一起努力的情侶，才走得長久。（示意圖／本報資料照）

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