柯建銘千字文狂批　高虹安4點反擊：你才是枉為如此資深的立法院總召

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安批評民進黨立法院黨團行文資策會，要求提供她任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等資料，為違法擴權，引來民進黨團總召柯建銘25日透過臉書發出千字長文反擊，要對方不要不專業又要罵人。對此，高虹安稍早發出4點聲明駁斥，砲轟「 造謠抹黑變成選舉主軸！民進黨和柯建銘沒有下限嗎？」

高虹安指出，柯建銘一直說謊。首先，「每一分錢都是公帑」是完全錯誤的。資策會前執行長吳瑞北曾公開表示，在他2013年擔任資策會執行長期間，資策會業績很突出、盈餘相當亮麗。本來高階主管可以分到許多績效獎金，但是吳瑞北執行長選擇將獎金扣下來，當成激勵年輕人的資金，鼓勵在職深造以及會內創業，而當時高虹安兩個都有拿到。因此，所謂高虹安博士進修申請的半年期國際人才培育補助，預算乃來自資策會的業績盈餘，進修學費更是自掏腰包，絕非柯建銘所謂「每一分錢都是公帑」。

再來，高虹安說，根據立法院預算中心報告，政府佔資策會捐助比例為38.61%。資策會是一個政府出資比低於五成的財團法人，所以預決算本來就不屬立院審查的範圍，只需要送營運及資金運用計劃。就連立法院要資料都要走正當程序，更何況不代表立法院的民進黨團？政府也有台積電股份，難道民進黨團可以去函要求交出資料嗎？

從資策會官網上可以看到111年度的資金運用計劃，列出了經濟部以外還有三十多個捐助機構，絕大多數都是如永豐餘、台塑、統一、東元、新光紡織、台泥、大同這類純民營私法人。難道民進黨團可以跳過政府、跳過這些純民營私法人，直接侵害股東權利，要求交付資料？

此外，高虹安強調，資策會收入包含政府補助收入、政府委辦收入、民間委辦收入、財務收入、其他業務外收入，如果僅看業務收入，110年民間委辦收入大概可以佔到四分之一，包含工服及技轉等收入。

資策會為私法人，部分收入來自民間，部分收入來自政府，這完全不代表立院黨團可以要求私法人交付資料。高端疫苗公司，政府收入一度達到100%，資料一樣封存，怎不見民進黨團追查？怎不劍三天內函復？桃園八德運動中心的承包商「瑞助營造」，近5年承攬公共工程決標金額高達452億元，難道各黨團有權力直接去函要求資料嗎？

官網上近三年的受捐補助清冊中，也只有接受政府機關的「補助」而非「捐贈」。這些補助基本上都是資策會執行政府部門委託，或是向政府申請的研究計畫補助案，與資策會本身的捐助占比無關。就像是企業申請工業局科專補助，並不會因此就讓經濟部成為該公司的股東，更不可能因此主張該企業所發給員工的薪水或獎金的「每一分錢都是公帑」。

最後，高虹安提醒，柯建銘可能忘了，資策會早年成立的目的，包含推動資通訊基礎建設、資料資訊處理等，其中最重要的，是 #幫台灣培育資通訊人才，到產業為其所用。怎麼明明是正常不過、甚至被內部譽為典範的事情，卻在柯建銘眼裡如此充滿惡意及不堪？是不是因為新竹選舉的利益衝突，才讓你的雙眼被蒙蔽？

高虹安批評，柯建銘的種種荒唐說法，實在無法讓人苟同，「你才是枉為如此資深的立法院總召」。到底是誰為了選舉而置換概念，弄得資策會人心惶惶，只為了追殺虹安？民進黨過去常說，不要為了選舉毀了產業，而現在又是誰在毀了公私合力的私法人資策會？

高虹安呼籲，民進黨內尚有良知的政治人物應該勇敢挺身而出，勸阻民進黨官方粉專持續造謠墮落。今天民進黨粉專再度發動攻擊，譴責她說香山區是新竹市的後花園，是不懂新竹，但卻立刻被眼尖網友發現，過去林智堅和沈慧虹多次說過「香山區是新竹市的後花園」，為什麼同樣一句話，民進黨要雙重標準？堂堂一個執政黨粉專竟經營成側翼，實在枉費人民的信任，也對不起民進黨從台灣社會拿到的資源。

高虹安感嘆，從資策會查水表，到造謠她說去世界高中演講、再到香山後花園的抹黑事件，她嚴正要求民進黨必須撤除官方粉專的烏龍造謠內容，並向本人及社會大眾道歉，也請柯建銘停止無端生事的批鬥言論。如果民進黨為了政治利益，不惜抹黑造謠、惡意雙標攻擊，唯一能制裁民進黨的只有全台灣人的選票，「民進黨和柯建銘，請適可而止，不要再讓台灣的選舉文化繼續敗壞下去！」