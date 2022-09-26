　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘千字文狂批　高虹安4點反擊：你才是枉為如此資深的立法院總召

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安批評民進黨立法院黨團行文資策會，要求提供她任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等資料，為違法擴權，引來民進黨團總召柯建銘25日透過臉書發出千字長文反擊，要對方不要不專業又要罵人。對此，高虹安稍早發出4點聲明駁斥，砲轟「 造謠抹黑變成選舉主軸！民進黨和柯建銘沒有下限嗎？」

高虹安指出，柯建銘一直說謊。首先，「每一分錢都是公帑」是完全錯誤的。資策會前執行長吳瑞北曾公開表示，在他2013年擔任資策會執行長期間，資策會業績很突出、盈餘相當亮麗。本來高階主管可以分到許多績效獎金，但是吳瑞北執行長選擇將獎金扣下來，當成激勵年輕人的資金，鼓勵在職深造以及會內創業，而當時高虹安兩個都有拿到。因此，所謂高虹安博士進修申請的半年期國際人才培育補助，預算乃來自資策會的業績盈餘，進修學費更是自掏腰包，絕非柯建銘所謂「每一分錢都是公帑」。

再來，高虹安說，根據立法院預算中心報告，政府佔資策會捐助比例為38.61%。資策會是一個政府出資比低於五成的財團法人，所以預決算本來就不屬立院審查的範圍，只需要送營運及資金運用計劃。就連立法院要資料都要走正當程序，更何況不代表立法院的民進黨團？政府也有台積電股份，難道民進黨團可以去函要求交出資料嗎？

從資策會官網上可以看到111年度的資金運用計劃，列出了經濟部以外還有三十多個捐助機構，絕大多數都是如永豐餘、台塑、統一、東元、新光紡織、台泥、大同這類純民營私法人。難道民進黨團可以跳過政府、跳過這些純民營私法人，直接侵害股東權利，要求交付資料？

此外，高虹安強調，資策會收入包含政府補助收入、政府委辦收入、民間委辦收入、財務收入、其他業務外收入，如果僅看業務收入，110年民間委辦收入大概可以佔到四分之一，包含工服及技轉等收入。

資策會為私法人，部分收入來自民間，部分收入來自政府，這完全不代表立院黨團可以要求私法人交付資料。高端疫苗公司，政府收入一度達到100%，資料一樣封存，怎不見民進黨團追查？怎不劍三天內函復？桃園八德運動中心的承包商「瑞助營造」，近5年承攬公共工程決標金額高達452億元，難道各黨團有權力直接去函要求資料嗎？

官網上近三年的受捐補助清冊中，也只有接受政府機關的「補助」而非「捐贈」。這些補助基本上都是資策會執行政府部門委託，或是向政府申請的研究計畫補助案，與資策會本身的捐助占比無關。就像是企業申請工業局科專補助，並不會因此就讓經濟部成為該公司的股東，更不可能因此主張該企業所發給員工的薪水或獎金的「每一分錢都是公帑」。

最後，高虹安提醒，柯建銘可能忘了，資策會早年成立的目的，包含推動資通訊基礎建設、資料資訊處理等，其中最重要的，是 #幫台灣培育資通訊人才，到產業為其所用。怎麼明明是正常不過、甚至被內部譽為典範的事情，卻在柯建銘眼裡如此充滿惡意及不堪？是不是因為新竹選舉的利益衝突，才讓你的雙眼被蒙蔽？

高虹安批評，柯建銘的種種荒唐說法，實在無法讓人苟同，「你才是枉為如此資深的立法院總召」。到底是誰為了選舉而置換概念，弄得資策會人心惶惶，只為了追殺虹安？民進黨過去常說，不要為了選舉毀了產業，而現在又是誰在毀了公私合力的私法人資策會？

高虹安呼籲，民進黨內尚有良知的政治人物應該勇敢挺身而出，勸阻民進黨官方粉專持續造謠墮落。今天民進黨粉專再度發動攻擊，譴責她說香山區是新竹市的後花園，是不懂新竹，但卻立刻被眼尖網友發現，過去林智堅和沈慧虹多次說過「香山區是新竹市的後花園」，為什麼同樣一句話，民進黨要雙重標準？堂堂一個執政黨粉專竟經營成側翼，實在枉費人民的信任，也對不起民進黨從台灣社會拿到的資源。

高虹安感嘆，從資策會查水表，到造謠她說去世界高中演講、再到香山後花園的抹黑事件，她嚴正要求民進黨必須撤除官方粉專的烏龍造謠內容，並向本人及社會大眾道歉，也請柯建銘停止無端生事的批鬥言論。如果民進黨為了政治利益，不惜抹黑造謠、惡意雙標攻擊，唯一能制裁民進黨的只有全台灣人的選票，「民進黨和柯建銘，請適可而止，不要再讓台灣的選舉文化繼續敗壞下去！」

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
紅牌重機撞貨車！騎士慘死　29歲女友臉骨折
台南晶英酒店爆「集體食物中毒」！賓客哀號：整晚煉獄
蔡玉真向張淑娟道歉！「自始至終無意說出女主角姓名」
富家女故宮看展後「坐欄杆墜B2」　雙腿變形昏迷指數3
快訊／周玉蔻再喊支持陳時中　「不趕柯文哲出政壇我不姓周」
掰咖弟輪椅被推去正妹桌　下秒反應笑翻：真的好兄弟
福原愛「臉凹消瘦」現身受訪！　哽咽：這兩三年睡不著
快訊／又雙颱共舞！第17號颱風「庫拉」生成　最新路徑圖出爐
快訊／台南市副議長家中病逝！　享壽60歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「不會為選舉就切割某些人」　陳時中：周玉蔻示愛是大愛表現

迴力鏢！苗博雅酸高虹安「戰學歷」　曾嗆網友：讀社會大學好可憐

「牙醫不是醫師」是斷章取義！　李德維還原脈絡：但仍非常抱歉

藍白操作「陳時中、周玉蔻綁一起」　管碧玲：玩騙選票的技術而已

蔡玉真向張淑娟道歉　「我自始至終無意說出真正女主角姓名」

爆柯文哲「調情」！　周玉蔻：偷跑到我辦公室密談一個小時

謝國樑批林右昌很會要錢　喊不對稱戰爭「讓我三條線」

快訊／周玉蔻再喊支持陳時中　「不趕柯文哲出政壇我就不姓周」

柯建銘千字文狂批　高虹安4點反擊：你才是枉為如此資深的立法院總召

罹癌入院化療…台南市副議長林炳利家中病逝！享壽60歲

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

「不會為選舉就切割某些人」　陳時中：周玉蔻示愛是大愛表現

迴力鏢！苗博雅酸高虹安「戰學歷」　曾嗆網友：讀社會大學好可憐

「牙醫不是醫師」是斷章取義！　李德維還原脈絡：但仍非常抱歉

藍白操作「陳時中、周玉蔻綁一起」　管碧玲：玩騙選票的技術而已

蔡玉真向張淑娟道歉　「我自始至終無意說出真正女主角姓名」

爆柯文哲「調情」！　周玉蔻：偷跑到我辦公室密談一個小時

謝國樑批林右昌很會要錢　喊不對稱戰爭「讓我三條線」

快訊／周玉蔻再喊支持陳時中　「不趕柯文哲出政壇我就不姓周」

柯建銘千字文狂批　高虹安4點反擊：你才是枉為如此資深的立法院總召

罹癌入院化療…台南市副議長林炳利家中病逝！享壽60歲

快訊／桃機收恐嚇信！不明人士稱「已放炸彈」要求停止台獨行動

林間慢跑意外變「牧羊人」　100隻迷途羊咩咩跟在後面跑跑停停

「不會為選舉就切割某些人」　陳時中：周玉蔻示愛是大愛表現

花蓮台9線紅牌重機撞貨車！騎士當場慘死　29歲女友臉骨折破相

得知女友與渣男「無套性史」秒分手　處男哀號：我怕得性病

釜山最新「樂天世界」攻略！13樓水上飛車3設施必玩、換高中制服拍美照

媽媽一個手勢說「爸爸回來了！」　聽障汪衝到門口熱烈迎接

中信特攻跨聯盟賽大爆發　秘密武器竟是歐陸新外教

巨蟹只排第4！　5星座女愛上你超幸福

房東給空房提3要求「每年漲房租」！他不忍了…霸氣買1400萬房走人

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

政治熱門新聞

日本不認高端　矢板明夫：做得不對

台南市副議長林炳利病逝！　享壽60歲

周玉蔻猛攻緋聞案　北市預測當選率曝

被周玉蔻酸「太醜」　柯：祝福！

綠營全面攻擊高虹安！吳子嘉曝背後原因

高虹安PO網美照　底下一票留言「這林智堅政績耶」

被4字惹怒！周玉蔻封鎖柯文哲

綠開嗆高虹安翻車了？　網揪沈慧虹也說過「香山是新竹市後花園」

蔣萬安發言人「牙醫不是醫」急道歉

周玉蔻猛打緋聞案　他曝民進黨背後盤算：很多人都掉進陷阱了

周玉蔻告白「就愛阿中」　釣出柯文哲神回

快訊／周玉蔻再喊支持陳時中　「不趕柯文哲出政壇我就不姓周」

高虹安嗆綠違法擴權　柯建銘千字長文反擊

馬英九建議蔣萬安提告　周玉蔻喊歡迎再嗆：整容整的好醜

更多熱門

相關新聞

運彩經銷商成立後援會　體育「一排金」相挺蔡其昌

運彩經銷商成立後援會　體育「一排金」相挺蔡其昌

民進黨台中市長參選人蔡其昌25日於競選總部成立運彩經銷公會後援會，跆拳道亞運金牌黃韻文、輕艇激流亞運銀牌陳瑋涵、聽障跆拳道奧運銀牌黃培瑋、世界大學運動會跆拳道第一名曾憶萱、世界運動會空手道銀牌夏文皇等眾多金牌好手都到場出席，蔡其昌也在現場喊出，當選後將在台中增加可辦運動賽事的場地。

周玉蔻猛打緋聞案　他曝民進黨背後盤算：很多人都掉進陷阱了

周玉蔻猛打緋聞案　他曝民進黨背後盤算：很多人都掉進陷阱了

民眾黨網軍攻勢　沈慧虹酸高虹安：造神不成就開始怪別人

民眾黨網軍攻勢　沈慧虹酸高虹安：造神不成就開始怪別人

新北市長選舉林佳龍陷苦戰　侯友宜民調51.96%狠輾壓

新北市長選舉林佳龍陷苦戰　侯友宜民調51.96%狠輾壓

周玉蔻猛攻緋聞案　北市預測當選率曝

周玉蔻猛攻緋聞案　北市預測當選率曝

關鍵字：

高虹安論文2022九合一大選2022新竹市長

讀者迴響

熱門新聞

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

浴室矽利康發霉！網曝神招

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

中間是狠角色　左右車貼防撞板

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

台南Josh球場約會「啦啦隊女神」

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

阿公騎車載孫女三貼　1死2傷

台中女陳屍公寓浴室　友人破門見遺體發黑

鎮瀾宮金媽祖銅製實心　製作者回應

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面