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運彩經銷商成立後援會　體育「一排金」出席相挺蔡其昌

▲運彩經銷商成立後援會，體育「一排金」出席相挺蔡其昌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲運彩經銷商成立後援會，體育「一排金」出席相挺蔡其昌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

民進黨台中市長參選人蔡其昌25日於競選總部成立運彩經銷公會後援會，包括跆拳道亞運金牌黃韻文、輕艇激流亞運銀牌陳瑋涵、聽障跆拳道奧運銀牌黃培瑋、世界大學運動會跆拳道第一名曾憶萱、世界運動會空手道銀牌夏文皇等眾多金牌好手以及運彩經銷商同業公會後援會總會長何昱奇等都到場出席，現場近千人參與，蔡其昌也在現場喊出，當選後將在台中增加可辦運動賽事的場地。

蔡其昌表示，自35歲擔任立法委員到現在，都非常關心台灣的體育環境以及運動賽事，不僅職業棒球的五個球團也邀請他擔任中華職棒的會長，他也是台中市壘球委員會的主委、台中兩個職業籃球隊太陽隊、夢想家的榮譽領隊，還有中華民國角力協會的榮譽理事長以及企業女子壘球聯賽的公同創辦人。

▲運彩經銷商成立後援會，體育「一排金」出席相挺蔡其昌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲蔡其昌承諾當選後要增加台中辦理體育賽事的運動場地。（圖／記者游瓊華翻攝）

蔡其昌也提到，體育發展需要龐大的經費，政府不夠的地方就需要企業一同支持，所以他與同黨立委黃國書、張廖萬堅，在立法院通過運動產業發展條例26條之2的修法，鼓勵企業投資台灣的體育產業，這次參選台中市長，也承諾當選後要增加台中辦理體育賽事的運動場地，並且聘請更多的專業教練，讓台中的孩子有更好的師資學習體育項目，同時針對現有體育競賽的補助，會增加預算，讓台中的運動人口增加，更培養各項運動的專業人才。

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