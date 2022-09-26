周玉蔻猛打緋聞案　他曝民進黨背後盤算：很多人都掉進陷阱了

▲圖左民進黨台北市長參選人陳時中、右為資深媒體人周玉蔻。（合成照／記者屠惠剛、黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過去的晶華緋聞案，引來各界關注。國民黨前青年部副主任詹為元認為，這其實是民進黨和周玉蔻設立的陷阱，很多人都掉進去了。

資深媒體人周玉蔻過去支持民進黨台北市長參選人陳時中態度鮮明，近日先是將砲火瞄準慈濟的疫苗採購，開嗆證嚴法師，如今則猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安的蔣家背景，引來各方陣營批評，「投給陳時中就是投給周玉蔻」。對此，陳時中25日強調，兩人「一點私交都沒有」，被外界指涉是意圖切割，但周玉蔻認為，這叫「放電」開示，並喊話「蔻蔻姐敬愛你！佩服你！蔻姐不會被挑撥，蔻姐的一票投給你！還會替你拉一百票！一千票！萬萬票！」

詹為元認為，周玉蔻持續攻擊晶華緋聞案，目的是模糊之前陳時中的爭議，當她拋出蔣孝嚴的事情，大家就當作八卦來看，但原本陳時中去同志酒吧、穿粉紅色西裝、免治馬桶等就被忘了。

詹為元說，會在這個時間點狂打緋聞案，就是因為立法院開議，像是疫苗黑箱的資料就可以調閱，所以就先炒蔣孝嚴的事，之後再炒蔣萬安身世之謎，這段時間陳時中就可以重新調整步驟，所以這根本就是民進黨和側翼放出的一個餌，為了轉移外界焦點與注意力。