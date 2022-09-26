　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安倍國葬被罵爆！路透曝「日人不挺」2原因　岸田支持率跌剩29%

▲▼ 安倍國葬面臨反對聲浪。（圖／路透）

▲安倍國葬面臨激烈反對聲浪。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本將於27日罕見舉行國葬典禮，紀念遭暗殺的前首相安倍晉三，卻引發社會激烈反對，也讓現任首相岸田文雄的支持率暴跌只剩29%。《路透社》指出，日本民眾不滿安倍國葬，主要原因包括16.5億日圓（約新台幣3.6億元）成本太高昂，以及自民黨與極具爭議的「統一教會」的關聯。

【為何人們反對安倍國葬？】

安倍遭暗殺6天後，首相岸田宣布有意舉行國葬。當時民調就顯示，公眾對此意見分歧，隨著自民黨與「統一教會」關係密切的證據越來越多，加上國葬成本逐漸攀升，導致反對情緒高漲。

《每日新聞》最新民調顯示，大約62%民眾不支持國葬，因為他們認為安倍不配享有這份榮譽，以及成本實在太高昂。

▲▼發源自南韓的「統一教」以集體結婚儀式聞名，2020年2月不畏新冠疫情，照常舉行。（圖／達志影像／美聯社）

▲發源自南韓的「統一教會」以集體配婚聞名，2020年2月不畏新冠疫情，照常舉行。（圖／達志影像／美聯社）

兇手山上徹也指控，「統一教會」導致其家庭陷入貧困，而安倍卻為此教派提供支持與宣傳。「統一教會」因為集體配婚及激進募款策略惡名昭彰，長期被批評為邪教。根據自民黨調查結果，該黨379名議員之中，至少179人與「統一教會」曾有接觸。

日本政府最新估算顯示，國葬成本高達16.5億日圓，在許多民眾陷入經濟困境之際，使得不滿情緒進一步升溫，21日甚至有一名70多歲男性為此自焚抗議。

【日本政府的回應】

儘管岸田試圖進行損害控制，公開道歉、要求黨員與「統一教會」切斷聯繫，並且誓言贏回社會信任，但政府與自民黨所受到的衝擊依然巨大。《每日新聞》民調顯示，岸田支持率暴跌只剩29%，達到上任1年來最低點，對自民黨的控制減弱，也將難以兌現政策承諾。

不過，雖然岸田承認，安倍國葬缺乏民意支持，卻一再引述前首相在國內及外交方面的貢獻，以及長期執政留下的深遠影響力，為自己的決定辯護。

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄支持率暴跌。（圖／路透）

日本大學名譽教授、政治專家岩井奉信表示，對岸田而言，舉行安倍國葬是「一大失算」，「他一開始決定舉行國葬時，有很多人支持，但後來有報導指出安倍與『統一教會』有關聯，因此反對聲浪越來越大。」

【備受爭議的安倍晉三】

國葬掀起廣大反對聲浪，反映出安倍晉三在日本社會上，仍是一名充滿爭議的人物。雖然他因為經濟政策及強硬國防立場，受到右派及民族主義者支持，卻也被希望日本和平憲法保持不變的民眾厭惡辱罵。

事實上，日本很少舉行國葬典禮，前一次要追溯到1967年，為時任首相吉田茂舉行的儀式。就連諾貝爾和平獎得主、前首相佐藤榮作去世，都未享有同等待遇，因為政府認為沒有法律依據。

▲▼日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，警方在現場進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

山上徹也痛恨！統一教「集體配婚」　多名日女飛南韓嫁給陌生男

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
大場面！徐巧芯酸爆周玉蔻「要被告了才道歉」：態度還很差
快訊／周玉蔻手扯張淑娟！　想道歉被擋下
張淑娟哭喊：我沒跟蔣孝嚴滾床！　嗆周玉蔻「別拿我照片打知名度
快訊／周玉蔻緊咬身世狂轟「你叫郭萬安」！　蔣萬安回應了
周玉蔻王鴻薇瘋狂互罵：不要臉、蟑螂、老鼠！　馬英九也躺槍
快訊／張淑娟爆哭現身！　怒罵周玉蔻：一點媒體素養都沒有
LIVE／張淑娟親赴北檢　現身提告周玉蔻
快訊／全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看
快訊／王鴻薇、周玉蔻互罵10分鐘！　怒嗆：我要告她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

和好友密謀殺害全家　12歲女童向38歲父親開槍...在街上自轟爆頭

前英王室內部人員爆料：梅根相信自己會成為「英國版碧昂絲」

南韓全面解除「戶外口罩令」！看演唱會、球賽不再戴口罩

俄羅斯擬禁「適齡男性」離境！關邊界阻兵力出逃　傳最快本周上路

3個月內第2起！女淺水區被大白鯊咬死　岸邊15公尺找到爆血屍體

布林肯：若台灣出事破壞晶片生產　對全球經濟有「毀滅性影響」

安倍國葬被罵爆！路透曝「日人不挺」2原因　岸田支持率跌剩29%

「若中國犯台，是否支持美協防台灣？」　南韓總統尹錫悅這樣回

梅根曾大罵員工「素菜吃到雞蛋味」　遭女王訓斥：我們不這樣說話

安倍國葬倒數！2萬人維安戒備　岸田拚「弔唁外交」會30海外政要

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

水泥車「跨車道」轉彎 機警騎士秒跳車撿一命

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

和好友密謀殺害全家　12歲女童向38歲父親開槍...在街上自轟爆頭

前英王室內部人員爆料：梅根相信自己會成為「英國版碧昂絲」

南韓全面解除「戶外口罩令」！看演唱會、球賽不再戴口罩

俄羅斯擬禁「適齡男性」離境！關邊界阻兵力出逃　傳最快本周上路

3個月內第2起！女淺水區被大白鯊咬死　岸邊15公尺找到爆血屍體

布林肯：若台灣出事破壞晶片生產　對全球經濟有「毀滅性影響」

安倍國葬被罵爆！路透曝「日人不挺」2原因　岸田支持率跌剩29%

「若中國犯台，是否支持美協防台灣？」　南韓總統尹錫悅這樣回

梅根曾大罵員工「素菜吃到雞蛋味」　遭女王訓斥：我們不這樣說話

安倍國葬倒數！2萬人維安戒備　岸田拚「弔唁外交」會30海外政要

逃離車水馬龍！基隆全新開幕「隱山所」咖啡　絕美小天地紓壓一整天

影／周玉蔻狂譙「柯文哲撒旦魔鬼」20分鐘一次看：殭屍病毒、痞子流氓

「神秘男」溫馨接送！　林襄曝對方身分

超貴車禍畫面曝！吊車臂一撞毀了「豪奢行宮」　修理費恐破百萬

民調支持度被侯友宜輾壓　林佳龍：先爭取綠營選民回籠

熟女突爆肥「變月亮臉」　「減肥一年都沒用」竟是長腦下垂體腫瘤

周玉蔻「放電」示愛陳時中！蔣萬安冷送8成語：小倆口談情說愛沒興趣

見證重視環保里程碑　花蓮環境教育數位中心大樓落成啟用

萬金石馬拉松今午起開始報名　挑戰明年金標籤和亞洲首場綠色認證

折回北檢爆追逐戰…周玉蔻手扯張淑娟：跟妳道歉！被擋怒罵居心何在

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

國際熱門新聞

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

梅根曾大罵員工　結果遭女王出言訓斥

梅根傳對哈利下最後通牒：不公開就分手

逃避普丁動員令！　俄國5天逾3000人湧入蒙古

英決心與盟國合作　確保台灣自衛

高潮後為何會流淚？　性學專家3點分析原因

俄揚言用核武　美國安顧問：將招致災難性後果

不爽為普丁送死！俄青年擠爆邊境逃亡

義國會選舉出口民調　極右友台黨魁有望成為首任女總理

支持美協防台灣？尹錫悅這樣回

來不及見女王真相！哈利硬要帶梅根錯過專機

梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　是威廉王子「借她肩膀」幫收尾

東加海底火山噴發　浮出全新小島

美遊樂園驚傳槍擊！　3人中彈

更多熱門

相關新聞

支持美協防台灣？尹錫悅這樣回

支持美協防台灣？尹錫悅這樣回

南韓總統尹錫悅上周在紐約接受CNN採訪，被問及「若中國犯台，他（尹錫悅）是否支持美國協防台灣」一事，他說，中國大陸與台灣之間的潛在軍事衝突可能增加北韓挑釁的可能性，表明韓美關係的首要任務是應對北韓。

安倍國葬倒數！2萬警維安　岸田拚「弔唁外交」

安倍國葬倒數！2萬警維安　岸田拚「弔唁外交」

南韓現代Outlet大火！1死2傷4失聯

南韓現代Outlet大火！1死2傷4失聯

寵妻人設崩壞　尹錫悅「撐傘畫面」被罵爆

寵妻人設崩壞　尹錫悅「撐傘畫面」被罵爆

《毒梟聖徒》邪教真實存在！牧師逼信徒互毆

《毒梟聖徒》邪教真實存在！牧師逼信徒互毆

關鍵字：

日韓要聞國葬安倍晉三

讀者迴響

熱門新聞

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

浴室矽利康發霉！網曝神招

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

掰咖弟坐輪椅被推去正妹桌　網笑翻

台南Josh球場約會「啦啦隊女神」

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面