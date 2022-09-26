「若中國犯台，是否支持美協防台灣？」　南韓總統尹錫悅這樣回

▲尹錫悅赴美參加聯合國大會期間接受CNN採訪，訪問內容於美國時間25日播出。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓總統尹錫悅上周在紐約接受CNN採訪，被問及「若中國犯台，他（尹錫悅）是否支持美國協防台灣」一事，他說，中國大陸與台灣之間的潛在軍事衝突可能增加北韓挑釁的可能性，表明韓美關係的首要任務是應對北韓。

韓聯社26日報導，南韓是美國主要盟友國之一，若中國大陸與台灣發生衝突，南韓是否應該直接或間接發揮作用，始終存在爭論。

對此，尹錫悅赴美參加聯合國大會期間接受CNN採訪時提及，「若台灣周邊發生軍事衝突，那麼北韓挑釁的可能性就會增加」，在此種情況下，南韓與美韓同盟在朝鮮半島的首要任務將基於強大防禦態勢，必須首先應對北韓威脅。

至於南韓是否會要求美國介入台灣議題之前先履行南韓安全義務，尹錫悅認為，「朝鮮半島和台灣對於美國來說都非常重要，均需要美國及其盟友夥伴共同防衛，我認為這兩個議題都非常重要。」

針對未親自會見上月到訪南韓的美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），僅通話40分鐘，尹錫悅指出，「雙方進行富有成效且友好的談話，裴洛西議長理解我正在休假，她也尊重我的情況。」