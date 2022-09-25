寵妻人設崩壞！尹錫悅「撐傘只顧自己」愛妻淋雨畫面曝　網酸不愛了

記者張寧倢／綜合報導

南韓總統尹錫悅與小他12歲的第一夫人金建希互動備受關注，過去更以寵妻、愛妻形象聞名。然而，最近尹錫悅出訪海外的登機畫面曝光，只見他從妻子手中拿走雨傘後只顧著自己遮雨，一旁的金建希則當眾淋雨，這一幕被南韓網友嘲諷「不愛了」，如今這「寵妻魔人」的封號恐怕要被收回了。

▲尹錫悅和妻子金建希一起登機，媒體曝光這一幕「我獨自撐傘」引發南韓網友議論。（圖／翻攝自YouTube）

南韓電視台JTBC一檔政論節目23日正在討論尹錫悅出訪海外、民調支持率等議題，期間播出尹錫悅搭乘專機，準備從美國前往加拿大的畫面。由於現場飄起小雨，隨行人員遞上雨傘後，尹錫悅隨即從愛妻金建希手中拿走雨傘，左手雖然牽著老婆，但卻沒有把雨傘向左傾斜，等於讓第一夫人金建希直到走上階梯的最後一刻都處於淋雨狀態。

節目組在影片字幕打上「獨自撐傘踏上加拿大出訪之路的總統」，現場來賓看到畫面後都忍不住爆出笑聲，眾人熱烈討論著，「應該一起撐傘吧，怎麼能讓金建希自己淋著雨走呢？」、「比起牽手，應該先幫忙撐傘吧」。

相關畫面被許多網友轉發到推特後，引發議論。南韓網友毫不留情地批評，「這人好壞，下雨了還自己撐傘」、「太真實了，從生活態度就能評斷對一個人的好惡」、「確定是夫妻嗎？」、「性格完全暴露出來了」、「真的是一秒都沒想要往左傾斜」。

사랑이 있고 : 사랑이 없고 pic.twitter.com/qGgmfrsx6n — Mohani (@Mohaniiiiii) September 23, 2022

還有網友將前總統文在寅與夫人金正淑一起撐傘登機的照片，和尹錫悅夫婦的照片合成在一起，狂酸「一邊是有愛的，另一邊是不愛的」。另外，也有網友翻出被罷免入獄的前總統朴槿惠過往無視旁人淋雨、獨自撐傘的畫面並指出，「尹錫悅與朴槿惠共同點是雨天只幫自己撐傘，但朴槿惠勝過尹錫悅的地方是旁邊那位至少不是家人。」

윤석열과 박근혜의 공통점: 비 오는 날 혼자 우산을 씀

박근혜가 윤석열보다 나은 점: 옆의 사람과 가족이 아님 pic.twitter.com/Zg96V9AMU0 — 멀티버스의방랑자 (@w2witch) September 23, 2022

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