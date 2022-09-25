要陳時中、周玉蔻「綁在一起」　柯文哲：就繼續放電啊！

▲柯文哲參觀龍山文創基地。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

面對媒體人周玉蔻對國民黨台北市長參選人蔣萬安身世的爭議言論，民進黨台北市長參選人陳時中25日切割周玉蔻，聲稱兩人沒有私交，周玉蔻則說這叫「放電」開示，還喊話陳時中「敬愛你、佩服你」。對此，台北市長柯文哲25日表示，陳時中現在才跟周玉蔻裝不熟「太慢了」，兩人最好綁在一起，周玉蔻就繼續對陳時中放電。

柯文哲25日下午參觀龍山文創基地，並接受媒體訪問。針對日前稱陳時中跟周玉蔻是「戒毒症候群」，反被陳時中酸「炫弄醫學名詞」一事，柯文哲回應，他是在嘲笑陳時中，現在才與周玉蔻裝不熟，「太慢了啦！」陳時中這3年接受周玉蔻專訪12次，現在卻說不認識對方，這樣太慢了，「凡走過必留下痕跡，而且這段時間周玉蔻太多特權了。」

至於周玉蔻在臉書上說陳時中行為是「放電」開示，柯文哲稱，這兩個最好就綁在一起，他會每天講「票投陳時中就是支持周玉蔻」，看陳時中承受不承受的了。

媒體追問，周玉蔻的言論對陳時中選情有無影響？柯文哲強調，陳時中、周玉蔻最好綁在一起，「周玉蔻繼續對他放電啊！」有看到國民黨台北市議員徐巧芯說的「時指緊蔻」、「玉時俱焚」等名詞，「我自己讀了都笑得要死。」