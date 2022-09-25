BA.2.75.2免疫逃脫最強　恐引爆秋冬疫情！3新變種佔美國2成病例

▲ 美國開打抗BA.4、BA.5的次世代疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登日前宣布新冠大流行已經結束，但數據指出，確診數及住院人數大幅減緩之際，有3支變異株開始擴散，在新病例中佔比近2成，最早在印度發現的新變種BA.2.75.2比例也持續攀升，免疫逃脫能力號稱歷代最強，引發專家對秋冬爆發新疫情的憂慮。

CBS報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）23日公布的數據表明，在夏季疫情中佔主導地位的Omicron亞變種BA.5在新病例中佔比降至83.1%，3支新變種BF.7、BA.2.75及BA.4.6比例則攀升至將近1/5。

全美確診數及住院人數大幅放緩，CDC數據也顯示，僅3%人口生活在高感染率地區，但衛生官員持續警告，美國尚未脫離險境。人們普遍預期，新變種可能導致全國疫情死灰復燃，就像前2年致命的冬季疫情一樣。科學家及衛生當局不敢鬆懈，並敦促民眾接種抗BA.4及BA.5的次世代疫苗。

病毒學家認為，其中一支可能點燃秋冬疫情的病毒是BA.2.75在印度發展出的新變種「BA.2.75.2」，歐洲及中國早期實驗室數據證明，這支變異株攜帶的突變使其具有歷代最強的免疫逃脫能力。

防疫專家佛奇（Anthony Fauci）先前也警告，病毒演變加上季節性因素影響，深秋至冬季恐怕有新變種崛起，可能就是BA.2.75.2。美國目前已在25州發現150起BA.2.75.2病例，全國感染率仍低於1%，但過去幾周內持續上升，且相近的BA.2.75全國佔比已增至1.4%。

另外二支受到關注的變異株則是BA.4.6及BF.7，可能逃脫部分關鍵抗體藥物提供的保護。目前全美有11.9%病例屬於BA.4.6，BF.7則來到2.3%，高於上周的1.7%。

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