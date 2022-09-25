「菲奧娜」狂襲加拿大　民宅沖入海中！他目睹瞬間驚：整棟消失了

記者張寧倢／綜合外電報導

熱帶風暴「菲奧娜」（Fiona）23日從颶風等級下修至強烈風暴，不過，加拿大東部3個沿海省份24日仍面臨暴雨和風速高達每小時160公里的颶風級狂風，樹木、電線桿被吹倒，部分房屋倒塌全毀，甚至有民宅被沖入海中載浮載沉。這場風暴造成至少40多萬用戶無電可用，外媒記者目睹公寓「整棟消失」震驚不已。

▲加拿大東部巴斯克港的民宅被沖入海中，官員初估有20棟房屋消失。（圖／路透）

綜合英國BBC、美國CNN報導，菲奧娜24日在加拿大東部新斯科細亞省（Nova Scotia）登陸，以媲美颶風級的強風與風暴潮重創大西洋沿海地區。其中紐芬蘭-拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）的巴斯克港（Port aux Basques）災情嚴重，風暴過境之處全變成一片廢墟景象，沿海房屋有的倒塌、有的被洪水淹沒，還有部分建築物直接被沖進海裡，當地宣布進入緊急狀態。

CNN派駐記者羅伊（Rene Roy）表示，巴斯克港許多房子現在就像「汪洋中的一堆瓦礫」，這絕對是他親眼見過最可怕的情況，「有一座公寓建築整棟消失，整條街道都快沒了。」官員證實，至少有20棟房全毀沖走。加拿大警方表示，當地一名女子在房屋倒塌時落水後隨即獲救，另一名女性則被從地下室沖出房屋，但由於情勢危險目前仍無法進行搜索。

▲強烈風暴「菲奧娜」（Fiona）24日從加拿大東岸登陸，在沿海地區造成嚴重災情。（圖／路透）

強風吹倒路樹，破壞電力系統設備，還傳出多起電器火災的意外。由於天氣條件惡劣，電力技術人員無法評估或修復損失，截至24日晚間，加拿大的大西洋沿岸省分共有40多萬人仍無電可用，其中新斯科細亞省約占29萬多名斷電戶、愛德華王子島省（Prince Edward Island）則約8.5萬多人。電力公司警告，距離恢復電力還需要幾天時間。

▲加拿大新布藍茲維省（New Brunswick）民宅區淹水。（圖／路透）

新斯科細亞省首府哈利法克斯（Halifax）一棟公寓大樓的屋頂崩塌，導致大約100多名住戶緊急撤離至避難所。布雷頓角（Cape Breton）地區24日凌晨遭菲奧娜風暴穿越，當地官員宣布進入緊急狀態，並要求民眾至就近避難所。美國國家颶風中心估計，菲奧娜的狂風暴雨估計到25日上午仍將持續影響加拿大靠近大西洋部分地區。

▲哈利法克斯市區大樹被吹垮，倒在民宅屋頂上。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，災情相當危急，政府正在評估風暴造成的損失，同時各地官員也已經開始援助受災社區，另外，軍隊人員也將被派遣至當地投入救災。路透社報導，杜魯道原訂24日出發前往日本參加前首相安倍晉三國葬，但他現在表明將取消訪日行程，並盡快走訪災區，視察受風暴破壞的損失情況。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》