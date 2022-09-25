　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／苗栗台3線獅潭路段死亡車禍！騎士過彎失控撞護欄奪命

記者蔡文淵／苗栗報導

台三線121.9公里處（苗栗獅潭路段）25日中午發生機車騎士自撞車禍，該輛機車由北往南行駛，行經該處轉彎路段疑似失控打滑衝路邊護欄，後方騎士路過發現該車倒在車道中，騎士已倒地不起，沒有生命跡象，報警送醫後傷重不治。經查騎士是22歲的李姓男子，家住台中市豐原，酒測值還需抽血檢驗。詳細事故原因正由警方調查中。

▲▼台三線苗栗獅潭路段25日中午發生普通重機自撞死亡車禍，機車疑似過彎失控撞擊路邊護欄，22歲李姓騎士傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲台三線苗栗獅潭路段25日中午發生普通重機自撞死亡車禍，機車疑似過彎失控撞擊路邊護欄，22歲李姓騎士傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

轄區大湖警分局25日12時49接獲報案，台3線121.9k有一部機車自摔請警方前往處理。警方到場發現一部機車倒在車道上，騎士安全帽碎裂倒在路邊，根據報案民眾陳述，後方路過騎士發現事故騎士時已經沒有意識，並沒有人目擊事故過程。

警方根據車籍資料查出騎士是家住台中豐原的22歲李姓男子，已經聯絡家屬協處理，警方初步研判，疑似車速過快，過彎時擦撞電桿失控自摔傷勢嚴重，救護人員到場時李姓騎士已經意識不清但仍有呼吸心跳，緊急送往大千醫院救治，經急救後宣告不治，相關肇事原因警方仍調閱附近監視器釐清中。

警方統計，台3線獅潭路段已發生兩起重型機車自撞嚴重事故，警方呼籲用路人:「十次車禍九次快」，駕駛務必遵守車道速限，切勿超速行駛並遵守標誌標線行駛，才能快快樂樂出門、平平安安回家。
 

▲▼台三線苗栗獅潭路段25日中午發生普通重機自撞死亡車禍，機車疑似過彎失控撞擊路邊護欄，22歲李姓騎士傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼台三線苗栗獅潭路段25日中午發生普通重機自撞死亡車禍，機車疑似過彎失控撞擊路邊護欄，22歲李姓騎士傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼台三線苗栗獅潭路段25日中午發生普通重機自撞死亡車禍，機車疑似過彎失控撞擊路邊護欄，22歲李姓騎士傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）
 

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
梅威瑟打趴日本最強暴走族！　一記右拳灌爆倒地
快訊／全聯開出2百萬特獎！　中獎門市、明細曝光
快訊／吳姍儒挺5月孕肚首現身！「超不科學狀態」曝光…全場嚇傻
快訊／7-11開出3張千萬發票！中獎明細一次看
雨量「遠超過預期」！　氣象局示警：還有豪雨
陳文茜稱「台灣死亡率高新加坡10倍」　指揮中心反擊：勿錯誤解
快訊／雨區擴大！5縣市豪大雨特報　暴雨狂襲宜蘭
梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　威廉王子「借她肩膀」收拾鬧劇
快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

合署辦公南投縣憂警力不足？警政署：預算充足將優先增補

獨／鎮瀾宮金媽祖「銅製實心」　神尊製作者批檢舉人：沒物理常識

網購500元解酒藥接詐騙電話痛失68萬！聽到這些關鍵字別上當

雲林涼亭2男「釘孤支」　網敲碗看結局...外送員PO了

快訊／大雨來襲！基隆馬路土石崩落、路樹傾倒　3車遭擊中

快訊／苗栗台3線獅潭路段死亡車禍！騎士過彎失控撞護欄奪命

清水地熱公園27車66人困溪床　2怪手改變水位助10車23人撤離

獨／消防隊出口也封！競總成立...高雄中正四路單向封路惹民怨

「鞋槓青年」開洗鞋店做掩護　臉書攬客玩德州撲克

快訊／國3七堵地磅站自撞！轎車翻覆橫躺車道　乘客受困搶救中

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

正妹吃光10根巨無霸香腸！　闆娘驚：40年來第1次遇到

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

合署辦公南投縣憂警力不足？警政署：預算充足將優先增補

獨／鎮瀾宮金媽祖「銅製實心」　神尊製作者批檢舉人：沒物理常識

網購500元解酒藥接詐騙電話痛失68萬！聽到這些關鍵字別上當

雲林涼亭2男「釘孤支」　網敲碗看結局...外送員PO了

快訊／大雨來襲！基隆馬路土石崩落、路樹傾倒　3車遭擊中

快訊／苗栗台3線獅潭路段死亡車禍！騎士過彎失控撞護欄奪命

清水地熱公園27車66人困溪床　2怪手改變水位助10車23人撤離

獨／消防隊出口也封！競總成立...高雄中正四路單向封路惹民怨

「鞋槓青年」開洗鞋店做掩護　臉書攬客玩德州撲克

快訊／國3七堵地磅站自撞！轎車翻覆橫躺車道　乘客受困搶救中

5個常見職場地雷請避開！「幫倒忙、踩線管別人的工作」最討厭

漁光島上的流行音樂盛會萬人朝聖　李伯利與年輕人一同嗨起來！

「防疫被世界肯定」　蘇貞昌對陳時中選情有信心

撐了兩回合還是倒地！「炫富拳王」打趴日本最強暴走族

合署辦公南投縣憂警力不足？警政署：預算充足將優先增補

客家小炒全國爭霸賽客菜西吃超時尚！胖匠守作料理奪冠

火球追平索沙史上第2　富藍戈讚「新莊好投」鼓勵曾峻岳

獨／鎮瀾宮金媽祖「銅製實心」　神尊製作者批檢舉人：沒物理常識

利菁「鏟9KG辣穿比基尼」嗆林襄巨球：是墊的！變聲復出開新節目

偶包太重！傲嬌貓被摸屁屁「不敢露爽臉」　五官掙扎笑翻媽

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

快訊／露營民眾受困清水地熱公園溪床　1車慘被沖走

清水地熱公園溪水暴漲　露營民眾困溪床

高雄爆乳女搭小黃進摩鐵　50分鐘價碼曝

即／國3七堵地磅站自撞！轎車翻覆　乘客受困搶救中

即／國3北上砂石車翻覆　回堵3km

快訊／國3砂石車墜邊坡　全線封閉路段曝

即／台中路面刨除工程意外！工人遭同事倒車輾斃

徵才「限女性」罰30萬　老闆興訟遭駁回原因曝

清水地熱公園27車66人困溪床　怪手出動改變水位

即／高雄蓮池潭又有浮屍！漂浮碼頭邊

即／苗栗台3線獅潭路段死亡車禍！騎士過彎失控撞護欄亡

22歲騎士過彎「插貨車後車斗」重傷

更多熱門

相關新聞

雲林涼亭2男「釘孤支」　外送員再PO結局

雲林涼亭2男「釘孤支」　外送員再PO結局

雲林斗六市柚子公園一處涼亭昨（24）日發生打架事件，路過外送員發現報警，2名醉漢「釘孤支」過程全遭拍下，開打畫面被PO到臉書地方社團，醉漢分持雨傘與安全帽當武器引起網友熱議，更有民眾敲碗想看誰贏，路人最後也貼上第二段影片公布結局；由於該2人行為已違《社會秩序維護法》，均遭警方函送偵辦。

Miller獨走奪冠MotoGP日本站速報

Miller獨走奪冠MotoGP日本站速報

清水地熱公園27車66人困溪床　怪手出動改變水位

清水地熱公園27車66人困溪床　怪手出動改變水位

柯：陳、周綁在一起「繼續放電」

柯：陳、周綁在一起「繼續放電」

快訊／本土+38785！新北增8016例最多

快訊／本土+38785！新北增8016例最多

關鍵字：

獅潭機車自撞護欄死亡車禍苗栗影音

讀者迴響

熱門新聞

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

淡水這所私大「停招邊緣」　房東租不出去

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

王彩樺老公天珠店爆收攤！

《玩很大》出意外！夏宇童丟碗砸傷李哲言頭部

誰按下車鈴！司機罵10分鐘：不開了

快訊／露營民眾受困清水地熱公園溪床　1車慘被沖走

iPhone14賣不出！黃牛擺地攤求售

租20年「慘變下水道風格」噁炸！

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面