快訊／苗栗台3線獅潭路段死亡車禍！騎士過彎失控撞護欄奪命

記者蔡文淵／苗栗報導

台三線121.9公里處（苗栗獅潭路段）25日中午發生機車騎士自撞車禍，該輛機車由北往南行駛，行經該處轉彎路段疑似失控打滑衝路邊護欄，後方騎士路過發現該車倒在車道中，騎士已倒地不起，沒有生命跡象，報警送醫後傷重不治。經查騎士是22歲的李姓男子，家住台中市豐原，酒測值還需抽血檢驗。詳細事故原因正由警方調查中。

▲台三線苗栗獅潭路段25日中午發生普通重機自撞死亡車禍，機車疑似過彎失控撞擊路邊護欄，22歲李姓騎士傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

轄區大湖警分局25日12時49接獲報案，台3線121.9k有一部機車自摔請警方前往處理。警方到場發現一部機車倒在車道上，騎士安全帽碎裂倒在路邊，根據報案民眾陳述，後方路過騎士發現事故騎士時已經沒有意識，並沒有人目擊事故過程。

警方根據車籍資料查出騎士是家住台中豐原的22歲李姓男子，已經聯絡家屬協處理，警方初步研判，疑似車速過快，過彎時擦撞電桿失控自摔傷勢嚴重，救護人員到場時李姓騎士已經意識不清但仍有呼吸心跳，緊急送往大千醫院救治，經急救後宣告不治，相關肇事原因警方仍調閱附近監視器釐清中。

警方統計，台3線獅潭路段已發生兩起重型機車自撞嚴重事故，警方呼籲用路人:「十次車禍九次快」，駕駛務必遵守車道速限，切勿超速行駛並遵守標誌標線行駛，才能快快樂樂出門、平平安安回家。





