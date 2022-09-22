外交部：9月29日恢復免簽國家入境　隔離仍須「3＋4」

▲入境管制將放寬。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部表示，配合中央流行疫情指揮中心公告，自今年9月29日起全面恢復免簽證國家國民得以免簽證方式入境，從事商務、參展、考察、國際交流、探親、觀光、社會訪問等無須申請許可的活動，惟其他擬從事依國內機關法令須經許可活動者，仍須向中央目的事業主管機關申請許可，並向外交部駐外館處申請特別入境許可。

外交部表示，有關免簽證規定、應備文件及注意事項，請參考外交部領事事務局全球資訊網相關資訊；至於不符合免簽證條件的外籍人士，仍須依照指揮中心開放事由，備妥相關文件向外交部駐外館處申請特別入境許可。

外交部補充，目前入境人數仍採總量管制，當事人入境檢疫措施應依指揮中心現行「3天居家檢疫＋4天自主防疫」隔離檢疫規定辦理，前述措施將由指揮中心視疫情變化滾動式調整。

根據外交部領務局公告，自9月29日起得適用對象為：90天免簽證適用國家包括智利（Chile）、以色列（Israel）、日本（Japan）、韓國（Republic of Korea）、尼加拉瓜（Nicaragua）；30天免簽證適用國家包括多明尼加（Dominican Republic）、新加坡（Singapore）、馬來西亞（Malaysia）；14天免簽證適用國家包括泰國（Thailand）、汶萊（Brunei）、菲律賓（Philippines）。