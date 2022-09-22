　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

英國外相會晤王毅關切台海安全　外交部：台英密切友好

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

英國新任外相柯維立（James Cleverly）在紐約聯合國大會期間，分別會晤中國外交部長王毅及美國國務卿布林肯，關切目前台海緊張情勢及重申對台海和平穩定的承諾。對此，外交部發言人歐江安回應，表示誠摯感謝及歡迎，凸顯台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織。

歐江安說，外交部注意到柯維立在紐約聯合國大會期間分別會晤王毅及布林肯的新聞稿，柯維立已當面表達對目前台海緊張情勢的嚴正關切，另與布林肯會晤時更重申，英國將致力維護以規則為基礎的國際秩序，對台海及其他區域和平與穩定的承諾不變，對於柯維立上任僅約兩週即發表堅定友好台灣的言論，明確延續英國政府一貫支持台海和平穩定的政策，維持七大工業國集團（G7）於8月聲明的相同政策立場，外交部表示誠摯感謝及歡迎。

歐江安表示，英國新政府於9月6日組成，新首相特拉斯（Liz Truss）擔任外相時，即曾多次公開宣示維持台海和平穩定的重要性；柯維立延續英國政府及特拉斯首相的一貫原則，聯合理念相近國家共同捍衛民主自由，維護以規則為基礎的國際秩序，英國政府的友好立場顯示台灣遵守國際規則、愛好民主自由及尊重人權法治等普世價值，以及位處對抗威權擴張主義的前沿關鍵地位與扮演民主供應鏈不可或缺的夥伴，已普遍獲得英國與理念相近國家的尊重與支持。

歐江安表示，台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織，重申維護台海和平與穩定的承諾，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續秉持透明、高標準及共享價值等民主原則，與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性，持續支持民主發展，共同維護印太地區的自由開放與和平穩定，以及永續發展。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
啪啪越南學生喊「不知少女15歲」　法官判無罪：國情不同
快訊／南二監前擺陣嗆警！「走鐘接風趴」囂張4男全交保
快訊／女墜樓慘死住家社區！老父激動痛哭
「普丁大腦」警告：俄若輸掉烏克蘭戰爭　將爆發核末日
快訊／邊境再鬆綁！9月29日起恢復免簽國家入境
快訊／苗栗貨車「雙黃線迴轉」撞重機！　騎士卡車底送醫
利率升破6年新高　千萬房貸族換iPhone 14預算泡湯
台灣有錢人大增！「身價破3千萬」人數將成長86％　超越日韓
快訊／日圓狂貶！　日本政府「時隔24年」首度出手干預

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／議員當1年存款暴增千萬遭質疑　邱于軒哽咽：選舉選到沒人性

外交部：9月29日恢復免簽國家入境　隔離仍須「3＋4」

不只八德運動中心出包！　他曝12億「桃園北景雲計畫」藏百項缺失

教保團體陳情　鄭寶清：打造桃園成為對幼兒、教保人員友善城市

蔣萬安批陳時中教育政策「噱頭」　管碧玲回嗆：煽仇恨值不負責任

苗栗無黨籍縣議員陳品安、曾玟學　出任徐定禎競選總部發言人

英國外相會晤王毅關切台海安全　外交部：台英密切友好

僑委會攜手產官學成立「高科技人才培訓基地」　助功台商布局國際

陸港澳人士入境29日放寬　探親、奔喪、經商可申請入境

藍控延攬黑道進競選團隊　蔡適應發言人：獅子會全是黑道？

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

獨／議員當1年存款暴增千萬遭質疑　邱于軒哽咽：選舉選到沒人性

外交部：9月29日恢復免簽國家入境　隔離仍須「3＋4」

不只八德運動中心出包！　他曝12億「桃園北景雲計畫」藏百項缺失

教保團體陳情　鄭寶清：打造桃園成為對幼兒、教保人員友善城市

蔣萬安批陳時中教育政策「噱頭」　管碧玲回嗆：煽仇恨值不負責任

苗栗無黨籍縣議員陳品安、曾玟學　出任徐定禎競選總部發言人

英國外相會晤王毅關切台海安全　外交部：台英密切友好

僑委會攜手產官學成立「高科技人才培訓基地」　助功台商布局國際

陸港澳人士入境29日放寬　探親、奔喪、經商可申請入境

藍控延攬黑道進競選團隊　蔡適應發言人：獅子會全是黑道？

升息半碼差多少？存款、房貸、股市、保險　4大理財商品影響一次看

10／13起0+7！5家旅遊業者推優惠　赴日旅遊再送1000萬日圓防疫險

12星座「最新一週運勢」出爐！天蠍人際活絡、水瓶有貴人提拔

柯佳嬿「老妝扮相」零包袱！　還原上妝過程呆坐5小時：差點得恐慌症

CASETiFY開幕首日爆排破百人潮！　民排2小時為搶iPhone 14手機殼

金世正《社內相親》爆紅！　傳「回歸《驅魔麵館2》」公司回應了

比特犬偷跑出門被抓包　虎媽一吼「癱軟機車道」尾巴心情藏不住

狄驤／美股道瓊大跌500點　低接上天堂還是入地獄？

阿北成時間管理大師！　趁紅燈一個move溜進小吃店…下場慘了

台灣版世足賽今年由海地主辦　從最弱到最強！挑戰衛冕冠軍

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

快訊／邊境0+7將上路　口罩管制放寬規範曝光

ET民調／北市最可能被「棄保」參選人曝！　陳時中獲84.8%鐵票

ET民調／蔣萬安支持度36.9%居冠　陳時中29.4%、黃珊珊22.8%

蔣孝嚴早已驗過DNA？　周玉蔻：若是後代怎麼沒有「認祖歸宗」

快訊／國內口罩禁令何時放寬？　王必勝：目前沒有討論

新竹市長最新民調曝光　高虹安29.9%領先藍綠

「臺灣吧」談教育就被出征　網氣：乾脆改民進黨側翼Bar

快訊／高虹安遭圍剿　柯以「惡霸性侵女生」比喻

認祖歸宗！葉毓蘭改姓更名「游」毓蘭

快訊／疫情兩週後上升？　王必勝稱「再觀察」：不排除0+7延後

陸稱統一後實施一國兩制　陸委會反駁

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

更多熱門

相關新聞

ICAO大會民航局未受邀　外交部組行動團推案

ICAO大會民航局未受邀　外交部組行動團推案

每3年舉行的「國際民航組織」（ICAO）第41屆大會將在9月27日至10月7日於加拿大蒙特婁登場，外交部主任秘書徐儷文及交通部民用航空局長林國顯22日上午舉行聯合記者會，重申政府堅定推案的決心與訴求，並促請ICAO儘速接納台灣。

拜登聯大演說罕見提台海和平　外交部：展現堅定支持

拜登聯大演說罕見提台海和平　外交部：展現堅定支持

拜登承諾出兵防衛台灣　外交部感謝

拜登承諾出兵防衛台灣　外交部感謝

英國邀請台灣駐英代表謝武樵弔唁女王　待遇等同各國元首、王室成員

英國邀請台灣駐英代表謝武樵弔唁女王　待遇等同各國元首、王室成員

德國「印太指導原則報告」首度提及台灣　外交部：持續深化雙方關係

德國「印太指導原則報告」首度提及台灣　外交部：持續深化雙方關係

關鍵字：

外交部

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

小孩有症狀「連篩3天都陰」！媽：戳很深　醫一捅傻眼

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

「最不記仇」星座Top 3

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

《全明星4》訓練出意外！

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

謝京穎「後台飛吻捶胸」許仁杰！

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面