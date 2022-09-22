英國外相會晤王毅關切台海安全　外交部：台英密切友好

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

英國新任外相柯維立（James Cleverly）在紐約聯合國大會期間，分別會晤中國外交部長王毅及美國國務卿布林肯，關切目前台海緊張情勢及重申對台海和平穩定的承諾。對此，外交部發言人歐江安回應，表示誠摯感謝及歡迎，凸顯台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織。

歐江安說，外交部注意到柯維立在紐約聯合國大會期間分別會晤王毅及布林肯的新聞稿，柯維立已當面表達對目前台海緊張情勢的嚴正關切，另與布林肯會晤時更重申，英國將致力維護以規則為基礎的國際秩序，對台海及其他區域和平與穩定的承諾不變，對於柯維立上任僅約兩週即發表堅定友好台灣的言論，明確延續英國政府一貫支持台海和平穩定的政策，維持七大工業國集團（G7）於8月聲明的相同政策立場，外交部表示誠摯感謝及歡迎。

歐江安表示，英國新政府於9月6日組成，新首相特拉斯（Liz Truss）擔任外相時，即曾多次公開宣示維持台海和平穩定的重要性；柯維立延續英國政府及特拉斯首相的一貫原則，聯合理念相近國家共同捍衛民主自由，維護以規則為基礎的國際秩序，英國政府的友好立場顯示台灣遵守國際規則、愛好民主自由及尊重人權法治等普世價值，以及位處對抗威權擴張主義的前沿關鍵地位與扮演民主供應鏈不可或缺的夥伴，已普遍獲得英國與理念相近國家的尊重與支持。

歐江安表示，台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織，重申維護台海和平與穩定的承諾，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續秉持透明、高標準及共享價值等民主原則，與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性，持續支持民主發展，共同維護印太地區的自由開放與和平穩定，以及永續發展。