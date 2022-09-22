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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／「台灣政策法案」完成立法難度高　軍事部分將用這方式通過

▲▼美國國會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會日前通過「台灣政策法」草案，現正等待排入參院院會議程。涉外人士透露，美國聯邦參議員梅南德茲與葛蘭姆4月訪台時，就提過想藉此法案表明強力挺台立場，但由於考量剩餘會期完成立法難度相當高，參院外委會和軍委會議員正溝通將相關條文放到每年一定會通過的法案載具處理，如「國防授權法案（NDAA）」或隔年的「年度撥款法案」。

美國聯邦參議院外交委員會9月14日通過微調版「台灣政策法」草案，其中第二章聚焦加強美台防衛夥伴關係，包括在2023年到2027年提供65億美元軍事融資，且是無須償還的援助性融資，同時強調軍售交付期限，並要求美台建立全面性訓練計畫，內含兵推、軍演等面向，增進台灣的防衛能力。

涉外人士表示，「台灣政策法」草案相當罕見地由參院外委會主席親自提案，且獲兩黨支持，實際上，今年4月梅南德茲和葛瑞姆訪台時就曾於外交午宴中針對立法構想進行廣泛討論，最後融合至少13個曾被不同議員提出的友台法案或決議案，涵蓋外交、軍事安全、經貿等領域，堪稱一部「旗艦型」法案。

據指出，對於立法時程，由於這屆國會會期將在2022年底屆滿，原本就有考量到「台灣政策法」草案可能無法在本會期完成立法，因為完成整個立法程序難度非常高，因此，可能會將法案內容分拆至2023會計年度的國防授權法案及撥款法案，而可能納入的條款目前仍在商議階段。

至於美國國會議員積極推案，是否正坐實了台海情勢現在很緊張？該人士說，實際上，美國行政部門及國會對台灣增加國防預算均給予肯定，並不是因為我方國防預算不夠，才去拜託美方幫忙，不過，儘管我方有充足的國防預算，想要買的東西也不一定能夠準時到位，該法案對於有效率的完成軍售、人員的訓練均有所助益，而我方國安單位也一直針對台海情勢做評估，在俄烏戰爭、8月中國大規模對台軍演等情勢下，必須更快的把自己預備好，因為戰事不再是「討論未來」，而是「絕對有可能會發生」。

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