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智繪美好白金璀璨 　奇美醫樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀

▲奇美醫學中心，於國際失智症月特舉辦「智繪美好‧白金璀璨」樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀活動，為協助長者一圓婚紗夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心，於國際失智症月特舉辦「智繪美好‧白金璀璨」樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀活動，為協助長者一圓婚紗夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心，於國際失智症月特舉辦「智繪美好‧白金璀璨」樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀活動，為協助長者一圓婚紗夢，歷經一個月的籌備，也獲得許多熱心人士的幫忙，才能讓長輩圓夢。此次共邀請25對銀髮族的長輩參加，一起感受婚紗施展的魔力，賦予幸褔浪漫的情懷，留下深刻美好的記憶。

▲奇美醫學中心，於國際失智症月特舉辦「智繪美好‧白金璀璨」樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀活動，為協助長者一圓婚紗夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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奇美醫學中心護理部專員陳岑佩指出，現年91歲陳林奶奶，在烏竹社區已住了40年，對當地有著濃濃的情感。老伴生前從事家禽飼育，夫妻育有2子，皆已成家立業。陳林奶奶參加永康區烏竹失智友善館多元化活動已有8年多，雖然從沒讀過書也沒拿過筆，但在失智友善館內老師們的教導下開始拿起畫筆學習創作；也因年輕結婚時，沒能披上婚紗、穿上禮服更沒有戴上婚戒，另一半過世後，更讓心中留下不完美的遺憾。24日的”黑狗兄佮媠姑娘走紅毯”活動，陳林奶奶特別搭配整理妝髮穿上婚紗，在兒子的陪同下走上紅毯，圓了她這一輩子憧憬的婚紗夢。

▲奇美醫學中心，於國際失智症月特舉辦「智繪美好‧白金璀璨」樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀活動，為協助長者一圓婚紗夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市於2021年成為高齡社會的都巿，而永康區是台南市人口最多的行政區，老年人口比率達12.83％，為高齡化都會區，推估失智人口約2500人，2019年奇美醫學中心於永康區推動失智友善社區迄今已邁入第4年，各項有關失智友善活動與照護議題在社區造成迴響，推動初期社區民眾對失智症概念普遍不足，直到教育訓練、志工培訓與活動宣導後，截至2022年招募失智友善志工277人、失智友善天使5056名、失智友善組織288家，並持續深入社區推廣失智症預防與友善概念，讓失智友善社區順利啟航，建構以失智者及家庭照顧者為中心的生活圈，達到在地化、人性化之失智友善社區願景。

▲奇美醫學中心，於國際失智症月特舉辦「智繪美好‧白金璀璨」樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀活動，為協助長者一圓婚紗夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴指出，為讓社區長者達預防及延緩失智之目標，自2019年9月起，奇美醫學中心結合社區在地文化特色與失智症的非藥物治療，舉辦藝術繪畫工作坊、預防及延緩失智症活動，設計長者生命歷程與生理能力連結課程。2022年更以「人」、「時光」為核心概念，結合在地文化與懷舊元素，設計出長輩體能與技能累進課程，透過再學習強化腦部記憶功能、眼、手與肢體平衡訓練，並藉由回憶過往幸福時光與人生故事，重拾自我認同感，融入個人成長經歷的元素，創作出具生命力作品，如：三合院古厝、大人物自畫像、古錐人物塑像，透過藝術作品與體能活動參與，讓長者保持大腦高功能運作、身體功能靈活度與正向健康情緒，同時，加深長者對自身生命歷程的印象增加、社區環境的認同感，以及對其日常生活能有正向健康的影響，提高長者持續參與社區活動的意願，進而能預防與延緩失智，同時減輕照顧者的負擔與壓力。

▲奇美醫學中心，於國際失智症月特舉辦「智繪美好‧白金璀璨」樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀活動，為協助長者一圓婚紗夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參與課程的長者們，滔滔不絕細數著從年少到耄耋之年的幸福時光，感觸至深地談論從小失學的自己能有機會在失智友善館重拾畫筆創作，培養出學習興趣與潛能，成就了不一樣的自己；回憶起年輕成家時，只辦個簡簡單單的婚禮，沒穿婚紗也沒戴婚戒，兩人相互扶持走過數十年頭，有些長者甚至也分享生命歷程故事、生活經驗，從中尋找逐漸消逝的記憶與技藝。

陳岑佩說，為守護長者人生中甜蜜時光的幸福回憶，活動會場中也同時展出「智繪美好作品」，透過作品與長者共享創作樂趣，以活到老、學到老的精神，邀請失智者及其家屬、失智友善商家組織、友善天使與志工等共同遇見幸福時光，憶啟吾愛吾村吾家，讓守護失智從失智友善社區開始，達到友善社區永續經營之目標。

▲奇美醫學中心，於國際失智症月特舉辦「智繪美好‧白金璀璨」樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀活動，為協助長者一圓婚紗夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳綉琴表示，因應高齡化時代的來臨，失智人口與日俱增，「失智不是正常老化現象」且「失智者不具危險性」，社區民眾應避免將失智症早期警訊症狀，以為是正常老化而延誤就醫治療時機。目前失智症並無法治癒，但預防重於治療，若有失智症早期徵兆，也可以透過社區活動(如：今日懷舊的婚紗秀)，透過活動的過程，期望預防延緩失智。社區民眾對失智症應有正確的認識，給予失智者及其家庭正向關懷與支持的力量，共同營造出有溫度的失智友善社區環境。

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