奇美音樂節「靈魂的印痕」 　感受浪漫樂派的豐沛情感

▲古典樂迷看過來！2022奇美音樂節將在9月25日起展開，今年主題聚焦「浪漫樂派」，帶領大家從蕭邦、李斯特、法朗克、德弗札克等名家的作品中，感受浪漫樂派的百家爭鳴與豐沛情感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

古典樂迷看過來！2022奇美音樂節將在9月25日起展開，今年主題聚焦「浪漫樂派」，以1場講座、4場音樂會的形式，帶領大家從蕭邦、李斯特、法朗克、德弗札克等名家的作品中，感受浪漫樂派的百家爭鳴與豐沛情感。

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此外，本次活動除了在奇美博物館演出，更首度加入高雄衛武營的場次，讓更多喜歡古典樂的南部民眾，可以聆賞來自奇美所策畫的獨特音樂饗宴。

由奇美博物館主辦的「奇美音樂節」今年邁入第3年，每每推出皆受到民眾熱烈迴響，成為一檔叫好叫座的音樂活動。館方表示，過去音樂節介紹了古典樂派的貝多芬與莫札特，今年將主軸拉到許多人熟悉且喜歡的「浪漫樂派」，希望藉由每年的主題規劃，帶領民眾一步步親近古典樂，進而在這片樂海裡找到最能撫慰自己的角落。

今年音樂節主題為「靈魂的印痕」，取名靈感來自19世紀浪漫樂派名家李斯特的論述，他認為音樂能讓內在的悸動被聽見，且音樂比其他媒材更能表現內心的情感，而這正是浪漫樂派的重要特色。此次館方特別邀請活躍於古典樂領域的吳毓庭擔任策劃及導聆，推出1場講座與4場音樂會，完整呈現浪漫樂派的濃烈情感與多元樣貌，內容包括自由曲式、器樂炫技、豐富和聲與充滿民族風格的國民樂派等面向。此外，奇美音樂節的一大特色即是名琴助陣，此次精選阿瑪蒂、史特拉底瓦里、馬吉尼等10把大師名琴輪番上演，讓民眾擁有最佳的音樂體驗。

首場活動「專題講座：浪漫樂派的萌發」將於9月25日開場，由今年音樂節策劃人吳毓庭主講，音樂科班出身的吳毓庭具有深厚音樂素養，更是Podcast知名主持人，擁有廣大粉絲，專職音樂文章寫作與導聆。他將與大家分享19世紀第一代浪漫樂派作曲家如孟德爾頌、蕭邦、李斯特、布拉姆斯、德弗札克等，如何跳脫古典樂派的框架，大膽走出自己的浪漫之路。值得一提的是，為了讓講座活潑易懂，他將親自彈奏鋼琴、示範曲目內容，民眾聽演講的同時還有樂音相伴，更能快速理解與吸收內容。

除了講座，另有4場音樂會。10月2日登場的「越界探索──王子欣小提琴獨奏會」，由奇美藝術獎得主王子欣擔綱演出，王子欣曾於2014年榮獲義大利Andrea Postacchini國際小提琴大賽首獎，此次她將使用「安東尼奧．史特拉底瓦里」名琴，與鋼琴家盧易之一起詮釋多首小提琴奏鳴曲，作曲家包括貝多芬、法朗克、易沙意、克拉拉．舒曼等。藉由扎實真摯的演繹，帶出相同曲式中的各異手法。

11月6日舉辦「當意志響起──沈妤霖鋼琴獨奏會」，沈妤霖為奇美藝術獎得主，亦是傳奇鋼琴大師鄧泰山的嫡傳弟子，她將演奏浪漫樂派兩大鋼琴巨擘──蕭邦與李斯特的經典作品，透過超高琴藝呈現蕭邦百轉千折的內心世界，以及李斯特幽微細膩的音樂思想。

11月20日演出的「百年展技──胡志瑋長笛獨奏會」，由獲獎無數的胡志瑋與鋼琴家游適伃合演，以浪漫時期重要的演奏傳統「炫技」為特色，展開一場熱鬧華麗的音樂盛宴，其中德布西《席林克斯》與小提琴版改編的《卡門》幻想曲，將完美展現長笛的極致魅力。上述3場音樂會皆在奇美博物館登場，而10/21舉辦的「民族火光──NTSO浪漫狂想」，則首度移師高雄衛武營音樂廳，希望號召更多樂迷共襄盛舉。

該場由國立台灣交響樂團、大提琴家潘怡慈，以及指揮家多利安．威爾森共同合作，將使用世上最古老的大提琴「查理九世」等9把奇美名琴，這也是「查理九世」第一次登上衛武營演出。節目上半場以優美樂章傳遞德弗札克浪漫主義的鄉愁與情愁，下半場透過不同的樂器獨奏，邀民眾沉浸在神祕熱情的西班牙曲風中。

2022奇美音樂節「靈魂的印痕」即日起售票，演出地點為奇美博物館、高雄衛武營，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。