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緊緊黏住家人的心！「全聯超級廠商月」讓長輩戴著假牙也能穩固享樂活

▲▼ 緊緊黏住家人的心！「全聯超級廠商月」讓長輩戴著假牙也能穩固享樂活。（圖／資料照）

▲民眾至通路選購生活必需品。（圖／ETtoday資料照，下同）

消費中心／綜合報導

日常生活中走進全聯採買時，常常會看到許多長輩們在食材櫃前躊躇徘徊，對於要購買的食材猶豫不決。其實，長輩們在意的不是價格，而是對這個食材自己「能否咬的動？」困擾著，對於銀髮族們，配戴假牙成了最「難以啟齒」的日常負擔。身為子女的我們，其實只要在平常多花點小心思，就能為長輩安心吃喝，開懷大笑。

▲▼ 緊緊黏住家人的心！「全聯超級廠商月」讓長輩戴著假牙也能穩固享樂活。（圖／資料照）

▲新冠疫情期間，減少頻繁外出，到全聯一次買齊食物及生活必需品。

來到全聯採買生鮮美食，看到想吃又不敢吃的食物，還在猶豫能不能大口咬蘋果，或是排骨咬不動嗎？只要備齊保麗淨假牙黏著劑、清潔錠，不怕假牙掉下來，清潔假牙也只要短短5分鐘，能吃能笑生活沒煩惱。

▲▼ 緊緊黏住家人的心！「全聯超級廠商月」讓長輩戴著假牙也能穩固享樂活。（圖／資料照）

▲民眾採買生鮮食物，不用再猶豫能不能大啖美食。

戴假牙多1步驟更舒適　能吃能笑生活沒煩惱
配戴假牙不舒服，最可能是假牙黏著不穩固，或者是大啖美食時，食物殘渣卡在牙齦與假牙間，容易有假牙鬆動、牙齦摩擦疼痛等不適感，反覆發生可能導致牙齦萎縮，使假牙容易脫落，造成生活品質差。

使用保麗淨假牙黏著劑，幫助假牙穩固密合長達12小時*，有效減少食物殘渣阻塞，保護牙齦大大提升舒適度，能夠放心大笑、享受美食，讓假牙緊緊陪伴每一天，只要沖、塗、咬3步驟，假牙照顧好，生活沒煩惱。(*依每人飲食習慣有所差異。)

▲▼ 緊緊黏住家人的心！「全聯超級廠商月」讓長輩戴著假牙也能穩固享樂活。（圖／資料照）

▲保麗淨假牙黏著劑幫助穩固密合長達12小時*，有效減少食物殘渣阻塞及假牙摩擦疼痛。

▲▼ 緊緊黏住家人的心！「全聯超級廠商月」讓長輩戴著假牙也能穩固享樂活。（圖／資料照）

▲民眾假牙照顧好能夠放心大笑、享受美食。

5分鐘保養假牙口腔更潔淨、更清新　解決擾人口臭、牙垢、牙菌斑
假牙跟真牙一樣也需要好好保養，沒有做好清潔可能引起一連串的口腔問題，像是口臭，細菌孳生、牙菌斑堆積，造成牙齦發炎，尤其全口或局部式假牙更需要深入清潔。

別以為假牙還需要浸泡一整夜，保麗淨假牙清潔錠只要5分鐘，依照清、泡、沖3步驟，就能有效避免細菌孳生，避免假牙異味，減少牙齒垢與減少牙菌斑，讓假牙更潔淨、更清新，還有活動式維持器、透明維持器、隱形牙套、防磨牙護牙套、運動護牙套等口腔護具，也都適用口腔護具清潔錠。

▲▼ 緊緊黏住家人的心！「全聯超級廠商月」讓長輩戴著假牙也能穩固享樂活。（圖／資料照）

▲保麗淨假牙清潔錠5分鐘快速保養，有效避免細菌孳生，讓假牙潔淨、口氣清新。

全聯九月超級廠商月 多款健康生鮮，搭配護理保健品，讓長輩重「食」樂齡人生
最大心的好厝邊 – 全聯福利中心，九月推出超級廠商月活動，美味生鮮，搭配多款日常護理產品，多重優惠讓你一次購足。單筆滿388，加購任1生鮮商品現折40元；單筆滿688元，再送200元滿額折價券。從保麗淨假牙黏著劑、保麗淨假牙清潔錠、舒酸定與牙周適牙齦護理牙膏，到照顧健康的挺立、善存。讓你健康生活不受限，積極樂活好光彩。

▲▼ 緊緊黏住家人的心！「全聯超級廠商月」讓長輩戴著假牙也能穩固享樂活。（圖／資料照）

▲全聯九月超級廠商月 多款健康生鮮，搭配護理保健品，讓長輩重「食」樂齡人生。

▲▼ 緊緊黏住家人的心！「全聯超級廠商月」讓長輩戴著假牙也能穩固享樂活。（圖／資料照）
▲通路樂齡專區好便利，一次買齊銀髮族日常牙齒護理及保健食品。

如對產品有任何問題，請直接聯絡保麗淨消費者服務專線0800-212-259
(使用前詳閱包裝外盒說明、警語及注意事項)
北市衛器廣字第111090021號
保麗淨假牙黏著劑(未滅菌) 衛署醫器輸壹字第001416號 衛部醫器輸壹字第020797號、保麗淨假牙清潔錠(未滅菌) 衛署醫器輸壹字第002055號、保麗淨假牙清潔錠局部式活動假牙用(未滅菌) 衛部醫器輸壹字第021748號、保麗淨假牙淨白清潔錠(未滅菌) 衛署醫器輸壹字第006471號 保麗淨口腔護具清潔錠(未滅菌) 衛部醫器輸壹字 第021850號
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