緊緊黏住家人的心！「全聯超級廠商月」讓長輩戴著假牙也能穩固享樂活

▲民眾至通路選購生活必需品。(圖/ETtoday資料照,下同)

日常生活中走進全聯採買時,常常會看到許多長輩們在食材櫃前躊躇徘徊,對於要購買的食材猶豫不決。其實,長輩們在意的不是價格,而是對這個食材自己「能否咬的動?」困擾著,對於銀髮族們,配戴假牙成了最「難以啟齒」的日常負擔。身為子女的我們,其實只要在平常多花點小心思,就能為長輩安心吃喝,開懷大笑。

▲新冠疫情期間,減少頻繁外出,到全聯一次買齊食物及生活必需品。

來到全聯採買生鮮美食,看到想吃又不敢吃的食物,還在猶豫能不能大口咬蘋果,或是排骨咬不動嗎?只要備齊保麗淨假牙黏著劑、清潔錠,不怕假牙掉下來,清潔假牙也只要短短5分鐘,能吃能笑生活沒煩惱。





▲民眾採買生鮮食物,不用再猶豫能不能大啖美食。

戴假牙多1步驟更舒適 能吃能笑生活沒煩惱

配戴假牙不舒服,最可能是假牙黏著不穩固,或者是大啖美食時,食物殘渣卡在牙齦與假牙間,容易有假牙鬆動、牙齦摩擦疼痛等不適感,反覆發生可能導致牙齦萎縮,使假牙容易脫落,造成生活品質差。

使用保麗淨假牙黏著劑,幫助假牙穩固密合長達12小時*,有效減少食物殘渣阻塞,保護牙齦大大提升舒適度,能夠放心大笑、享受美食,讓假牙緊緊陪伴每一天,只要沖、塗、咬3步驟,假牙照顧好,生活沒煩惱。(*依每人飲食習慣有所差異。)

▲保麗淨假牙黏著劑幫助穩固密合長達12小時*,有效減少食物殘渣阻塞及假牙摩擦疼痛。







▲民眾假牙照顧好能夠放心大笑、享受美食。

5分鐘保養假牙口腔更潔淨、更清新 解決擾人口臭、牙垢、牙菌斑

假牙跟真牙一樣也需要好好保養,沒有做好清潔可能引起一連串的口腔問題,像是口臭,細菌孳生、牙菌斑堆積,造成牙齦發炎,尤其全口或局部式假牙更需要深入清潔。

別以為假牙還需要浸泡一整夜,保麗淨假牙清潔錠只要5分鐘,依照清、泡、沖3步驟,就能有效避免細菌孳生,避免假牙異味,減少牙齒垢與減少牙菌斑,讓假牙更潔淨、更清新,還有活動式維持器、透明維持器、隱形牙套、防磨牙護牙套、運動護牙套等口腔護具,也都適用口腔護具清潔錠。

▲保麗淨假牙清潔錠5分鐘快速保養,有效避免細菌孳生,讓假牙潔淨、口氣清新。

全聯九月超級廠商月 多款健康生鮮,搭配護理保健品,讓長輩重「食」樂齡人生

最大心的好厝邊 – 全聯福利中心,九月推出超級廠商月活動,美味生鮮,搭配多款日常護理產品,多重優惠讓你一次購足。單筆滿388,加購任1生鮮商品現折40元;單筆滿688元,再送200元滿額折價券。從保麗淨假牙黏著劑、保麗淨假牙清潔錠、舒酸定與牙周適牙齦護理牙膏,到照顧健康的挺立、善存。讓你健康生活不受限,積極樂活好光彩。

▲全聯九月超級廠商月 多款健康生鮮,搭配護理保健品,讓長輩重「食」樂齡人生。



▲通路樂齡專區好便利,一次買齊銀髮族日常牙齒護理及保健食品。

