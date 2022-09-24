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莫德納次世代雙價疫苗到貨　桃園市9／25起長者追加劑開打

▲莫德納次世代疫苗今（24）日已到桃園市，衛生局人員加緊將疫苗配送至各指定院所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲莫德納次世代疫苗今（24）日已到桃園市，衛生局人員加緊將疫苗配送至各指定院所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日已將莫德納次世代雙價疫苗配送至各縣市，桃園市政府衛生局指出，一早將疫苗陸續配賦到指定院所，各區公所已發送接種通知單，提醒符合追加劑資格之65歲以上長者，明9/25（週日）、9/26（週一）至全市15處社區接種站，或可利用免費愛心計程車供民眾往返社區接種站，籲請符合資格者踴躍至各站接種。

桃園市衛生局長王文彥指出，莫德納次世代雙價疫苗已於今天陸續配賦至桃園市各指定院所，各區公所已發送接種通知單，將於明9/25（週日）、9/26（週一）上午8時至12時、下午1時至4時，符合資格接種者，可至鄰近15處社區接種站接受疫苗注射。

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桃園市第一批獲配莫德納次世代雙價疫苗約3萬餘劑，第一階段中央開放65歲以上長者、長照機構住民與18歲以上免疫不全或低下者追加劑（第3、4、5劑）使用，接種間隔為與上一劑至少三個月以上，確診後須間隔3個月後再行接種。

▲莫德納次世代疫苗今（24）日已配賦至桃園市，疫苗將陸續配送至各指定院所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲莫德納次世代疫苗今（24）日已配賦至桃園市，疫苗將陸續配送至各指定院所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王文彥表示，入境檢疫管制措施放寬0+7之際，疫苗接種是降低兒童染疫後發生重症及MIS-C最佳選擇，特別提醒家長，許多6個月以上嬰幼兒已陸續符合第2劑莫德納疫苗須間隔4週以上接種資格，家長可利用至月底前各區衛生所增開嬰幼兒疫苗夜診及假日門診，或桃園市合作醫療院所，儘速協助家中幼童完成第2劑疫苗接種。民眾可透過「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢合作醫療院所接種資訊。

此外，根據中央流行疫情指揮中心今（24）日公布全國新增3萬8,157例COVID-19本土個案，其中桃園市有4,152例新增本土確診個案，個案數較昨（23）日的4,153例下降約0.05%，其中65歲以上個案占7.01%、18歲以下個案則占21.42%。

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