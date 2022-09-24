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酒後與妻口角「FXXK」狂罵警　老外清醒超後悔...下場曝光

▲南非籍男子史蒂文今年8月間酒後與妻子口角爭執，龍潭警分局2名員警趕往處理時，竟遭其出手強行推開，還以「F」開頭國罵侮辱。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲南非籍男子史蒂文今年8月間酒後與妻子口角爭執，龍潭警分局2名員警趕往處理時，竟遭其出手強行推開，還以「F」開頭國罵侮辱。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

南非籍男子史蒂文（譯音）今年8月間酒後鬧事還與妻子起口角爭執，龍潭警方據報後派出2名員警前往處理，疑似語言不通，史蒂文先出手推開員警，還以「F」開頭的詞句侮辱2名員警，員警當場制伏後送辦，桃檢調查後向法院聲請簡易判決處刑；桃園地院審理時，史蒂文坦承犯行，法官審結依妨害公務執行罪，判處拘役50日，得易科罰金，全案還可上訴。

檢警調查，49歲的史蒂文（譯音）為南非籍男子，今年8月9日晚間7時45分許，在桃園市龍潭區住處，因酒後鬧事與妻子發生口角，因聲音很大引起鄰居注意，龍潭警方據報趕往處理，未料史蒂文明知2名員警為執法人員，竟對2名員警以「F」開頭英文詞辱罵，還出手推開蘇姓員警，以此方式當場侮辱執法人員，2名員警當場依妨害公務罪嫌將其制伏送辦，桃園地檢署檢察官調查時，史蒂文坦承犯行，檢方偵結依妨害公務罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，根據警方提供之譯文、桃園市警察局勤務指揮中心受理案件紀錄表、密錄器翻拍照片與光碟等證據佐證，檢方依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑等，確認史蒂文犯行明確；法官審酌被告於警員依法執行公務時，竟對值勤員警出言辱侮並暴力相向，侵害公務員執法尊嚴與藐視公權力，審結依妨害公務罪，處拘役50日，得易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案還可上訴。

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