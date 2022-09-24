幼兒確診抽搐！父母急攔警車送醫　25分鐘車程...一半時間就抵達

▲▼ 嘉義竹崎分局員警遇到民眾幼兒確診抽搐，父母心慌，駕車就醫途中遇警開道急送醫院 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局復金派出所副所長林志原與警員林惠君，9月22日11時左右執行勤務，行經竹崎鄉嘉120線1.5公里處，遇1部自小客車駕駛見警車急停於路中攔停警車，稱其10月大的小孩確診COVID-19全身抽搐，求助警察幫忙開道送醫急救。

翁姓駕駛攔下警車向警方表示自己10月孩兒於9月21日染有covid-19病情，22日居家照護時發現孩兒全身抽搐且神智不清，夫妻自行駕車載小孩就醫，幸好途中巧遇巡邏警察，請求協助。

警方擔心翁姓駕駛開車恐延誤就醫，通知救護車亦還要花時間等待，為爭取送醫時間，副所長林志原與警員林惠君，遂立刻鳴笛幫忙開道，順利抵達嘉義基督教醫院急診室，原本25分鐘的車程，12分鐘就抵達。

翁男表示，看到幼兒確診全身抽蓄夫妻倆都嚇暈了，心中十分慌亂，還好警方即時協助開道，幫助幼兒順利就醫，非常感謝警方的協助。

竹崎分局表示，行政院院長在防疫會議中指示，疫情期間各警察機關遇有民眾急病需到院就醫而請求開道護送時，應本於急難救助的精神，全力協助安全護送及縮短送醫時間。為民服務是警察的職責，能看到小孩平安健康，警方也跟家屬一樣充滿喜悅。