基隆+684！莫德納次世代疫苗今開打　林右昌籲「做好3件事」

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中24日公布國內本土病例，新增3萬8157例，其中基隆新增684例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率37.5%，提醒民眾「戴好口罩、保持距離、手部清消」防疫好習慣，另外完整接種疫苗提升保護力，今日下午起和明日，於基隆港務分公司1樓，開設Moderna（莫德納）次世代雙價疫苗大型接種站，隨到隨打。衛生局另還安排本市合約院所，提供民眾專診預約接種。

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有關基隆市疫情部分，本市今日684名確診人數中，包括外縣市通報92例，佔13.45%；其中女性373人、男性311人；若以年齡別區分，35-44歲有120人最多，占17.54%，其次45-54歲有116人，占16.96%；至於75歲以上的長者有33人、65-74歲有56人、6歲以下有28人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治85人、空床51床，空床率37.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症38名、中症20名、輕症6名；部立基隆醫院，中症1名、輕症16名；礦工醫院，中症1名、輕症1名；三總基隆分院，輕症2名。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估17萬1807人，利用快速通道的有4萬5214人，有9萬7570人完成健康條件審核，符合資格已派案7萬6002人，條件不符合則有2萬1568人。

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