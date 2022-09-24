打高端赴日「多花3500元」　衛福部長自曝打4劑：出國與否非當時考量

記者嚴云岑／台北報導

日本宣布10/11開放海外旅客自由行，但入境需注射日本認證的3劑疫苗，等同於打高端的民眾需自費3500元做PCR才能入境。衛福部長薛瑞元今（24）日表示，外交單位有與日本持續溝通中，另提到民眾打疫苗是基於自身選擇，自己也因身體考量打了4劑高端，當時也沒想到能不能出國。

▲衛福部長薛瑞元出席第八屆紫絲帶頒獎典禮。（圖／記者嚴云岑攝）



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日本目前認證的疫苗，包含：BNT、AZ、莫德納、嬌生、Novavax與印度的Covaxin疫苗，並未認可台灣的高端疫苗。部落客林氏壁也在臉書提醒，若未符合日本的施打疫苗條件，需在出國前72小時持有PCR陰性證明，將使出國費用增加至少3500元，急件費用更要4500元。

薛瑞元今下午出席衛福部紫絲帶頒獎典禮，會前堵訪時被問及高端問題時表示，高端是次單位蛋白疫苗，與BNT、莫德納等mRNA疫苗機轉不同，副作用也比較小，民眾選擇接種也有自己的考量，但能期待日方能在認證上能談出一個結果。

至於被問及自費PCR是否能夠壓低價格？薛瑞元表示，是有可調整的空間，但因為PCR篩檢量能已經減少很多，基於成本考量要調降的機率不大。不過他也提到，現在越來越多國家在解除邊境管制時已無需查看疫苗接種證明，「會變成一個主流」。