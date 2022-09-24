聯合國調查結果出爐　證實俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪！屠殺虐待平民

▲俄軍在基輔州布查（Bucha）屠殺平民。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

聯合國調查小組23日首次向人權理事會提出口頭進度報告，調查人員收集到的證據足以確認俄羅斯在烏克蘭犯下轟炸平民區、大量處決、酷刑與性暴力等「戰爭罪」。

根據《衛報》報導，聯合國人權理事會5月授權一個獨立專家小組調查烏克蘭境內是否發生戰爭罪，自此以來，調查人員冒著生命風險訪問了基輔、切爾尼戈夫、哈爾科夫和蘇梅等地區的27個城鎮、定居點，還有各個墳場、拘留與酷刑地，並採訪了150多名受害者或目擊者，會見倡議組織與官員，收集有關俄羅斯方面針對平民的犯罪證據。

▲烏克蘭收復失土後在伊久姆發現亂葬崗。（圖／路透）

調查小組負責人莫斯（Erik Mose）23日以口頭進行首次報告，初步調查的結論是烏克蘭境內確實發生戰爭罪，「調查人員對於我們到訪地區的大量處決感到震驚」，以及那些在遺體上頻繁可見的，例如雙手被綁在背後、頭部槍傷、頸部割傷等跡象。

莫斯表示，俄軍撤出基輔郊外的布查鎮後，志工們幫忙挖掘遺體並交給法醫檢驗，收集俄軍犯下戰爭罪的證據，有受害人稱他們被帶往俄羅斯，關在牢中數周，還有人被帶走後就「消失了」。他補充，受害人描述拘留期間遭毆打、電擊、強迫裸體和其他侵犯行為。

▲布查大屠殺被揭露之後，烏克蘭一名女子到布查參加朋友葬禮。（圖／路透）

莫斯說，調查人員記錄了一系列性暴力和基於性別的暴力案件，受害者年齡從4歲到82歲都有，部分案件已證實俄軍士兵是施暴者，還有家屬被迫目睹犯罪過程，另外還發現許多針對兒童的犯罪，包含性侵、虐待和非法囚禁。他補充，小組委員會也處理了2起烏軍虐待俄軍士兵的事件，「雖然數量不多，但這類案件仍是我們關注的議題。」

莫斯提出的報告中也提到，俄羅斯在人口密集區使用具有廣泛影響的爆炸性武器，對平民造成巨大傷害，有許多襲擊都是在未區分平民和作戰人員的情況下進行的，其中還包含在沒有軍事設施與軍人的地區使用集束炸彈。烏克蘭近日在伊久姆市一處亂葬崗挖出436具遺體，其中30具以上有遭受酷刑的跡象，對此，莫斯表示未來也將調查伊久姆事件。

報導指出，這份報告可能有利於國際法庭刑事檢察官的調查，藉此向俄羅斯提出對烏克蘭犯下戰爭罪的指控。

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