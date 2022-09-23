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烏克蘭軍方稱：敖德薩港遭「伊朗製」無人機襲擊

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭軍方表示，伊朗製造的攻擊無人機已被用來襲擊敖德薩港，敖德薩在 7 月已達成協議，是烏克蘭糧食主要的出口港，其中協議內容還包過在當地局部停火。

▲▼在烏克蘭哈爾科夫發現伊朗製Shahed-136無人機殘骸。（圖／路透）

▲烏軍稱伊朗製Shahed-136無人機攻擊敖德薩，圖為月初在哈爾科所發現殘骸。（示意圖／路透）

烏克蘭軍方南部作戰司令部在 Telegram上表示，敖德薩遭到來自海上的「神風特攻隊」式的無人機襲擊，2架無人機摧毀了港區行政大樓，救援人員正在滅火，已知造成1人死亡。

烏克蘭據軍方稱，1架 Shahed-136 無人機在海上被防空部隊擊落。

CNN在今年8月底就報導指出，美國評估俄羅斯擁有具有武器能力的伊朗無人機，他們可能會在烏克蘭戰場上部署這些無人機。

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