烏克蘭軍方稱：敖德薩港遭「伊朗製」無人機襲擊

Ukraine reports several Shahed-136 kamikaze drone attacks in Odesa and other cities.

Iran must be immediately held accountable for delivering hundreds of those weapons to Russia for its war against civilians in Ukraine.

Sanctions NOW, @ABaerbock! pic.twitter.com/GKNkSOqLOu — Julian Röpcke???????? (@JulianRoepcke) September 23, 2022

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭軍方表示，伊朗製造的攻擊無人機已被用來襲擊敖德薩港，敖德薩在 7 月已達成協議，是烏克蘭糧食主要的出口港，其中協議內容還包過在當地局部停火。

▲烏軍稱伊朗製Shahed-136無人機攻擊敖德薩，圖為月初在哈爾科所發現殘骸。（示意圖／路透）



烏克蘭軍方南部作戰司令部在 Telegram上表示，敖德薩遭到來自海上的「神風特攻隊」式的無人機襲擊，2架無人機摧毀了港區行政大樓，救援人員正在滅火，已知造成1人死亡。

烏克蘭據軍方稱，1架 Shahed-136 無人機在海上被防空部隊擊落。

CNN在今年8月底就報導指出，美國評估俄羅斯擁有具有武器能力的伊朗無人機，他們可能會在烏克蘭戰場上部署這些無人機。

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