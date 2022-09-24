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報復伊朗向俄販售無人機！烏克蘭降級外交關係：他們與邪惡為伍

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基指責伊朗販售無人機給俄羅斯。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭與美國近來多次指控伊朗為俄羅斯提供無人機，烏克蘭總統澤倫斯基更將相關行為形容為「與邪惡為伍」，不過德黑蘭對此予以否認。烏克蘭23日宣布，伊朗為俄軍提供無人機已導致烏伊雙邊關係嚴重受創，因此政府決定降級與伊朗的外交關係。

據路透社報導，烏克蘭外交部23日在官網發表聲明，聲稱伊朗為俄軍提供無人機已嚴重破壞烏伊雙邊關係，「為回應這種不友好的行為，烏方決定剝奪伊朗的大使資格，並大幅減少伊朗駐基輔使館的外交人員數目」。烏克蘭發出相關通知之時，伊朗駐烏大使莫拉迪（Manouchehr Moradi）並不在烏克蘭境內，因此降級兩國外交關係的通知是由代伊朗大使代收。

▲▼美國與烏克蘭指責伊朗販售無人機給俄羅斯。（圖／路透）

▲烏克蘭聲稱敖德薩港23日遭伊朗製無人機襲擊。（圖／路透）

隨後，烏克蘭總統澤倫斯基在23日深夜發布演講，指責伊朗販售無人機供俄羅斯投入戰爭使用的行為是「與邪惡為伍」，同時也宣布烏克蘭目前已在衝突中擊落8架伊朗製無人機，「今天，俄軍使用伊朗的無人機發動了空襲，全世界會知道與邪惡一方合夥的人做了什麼，而他們也將為此付出代價」。

烏克蘭南部軍事當局也表示，敖德薩港23日遭伊朗製無人機襲擊，所幸軍方已將4架神風特攻隊的Shahed-136無人機擊落。《烏克蘭真理報》也透露，烏克蘭空軍近日首次擊落了一架大型的伊朗Mohajer-6無人機。軍事專家表示，俄羅斯在擁有無人機後，可將其用來偵察敵情，也可以作為遊蕩彈藥，在取得定位後於合適時機打擊目標。

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