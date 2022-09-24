砲轟周玉蔻！　連勝文：那位大嬸是「台灣近代史上不倫事件參與者」

▲連勝文。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴近日被名嘴周玉蔻爆料昔日的外遇對象。國民黨副主席連勝文今（24）日受訪時表示，「這位大嬸本身就曾是臺灣近代史上重大不倫事件的參與者」，如果要搏聲量，討論她自己的事就好，何必去傷害別人。

連勝文今日出席蔣萬安松山區後援會成立大會，會前接受媒體訪問時提到，他小時候看新聞，記得「這位大嬸」本身就曾是臺灣近代史上重大不倫事件的參與者，如果要搏聲量，討論她自己的事就好，何必去傷害別人，「我個人對長輩的傳聞一點興趣都沒有」。

連勝文表示，受害者絕對要出來維護自己權益，一定要做到底，面對這種惡霸要用強硬方式回擊，給社會做一個示範，自己是過來人，絕對願意幫助受害者。

媒體追問，怎麼看民進黨台北市長參選人陳時中與周玉蔻的連結？連勝文說，陳時中是沒有能力的人，這次防疫徹底失敗，陳時中沒能力之所以能出來選台北市長，主要是靠兩位大嬸，一位姓蔡、一位姓周；一個大嬸沒有良心、一個大嬸沒有是非。

連勝文說，兩隻老虎，加上陳時中無能、沒良心、沒是非，搞垮台北市，大家要小心，不要讓這三個一起，害死大家，這是最糟糕的事情。

對於媒體提及陳時中似乎想要與周玉蔻切割，連勝文再說，從過去兩年，所有衛福部訊息，幾乎都是「這位大嬸」先知道，出來幫衛福部講，陳時中本身沒有能力，所以他心虛會怕，因此找這位大嬸取暖，前前後後一起登台演出，甚至騙人搞了10幾次都有，這時候再切割，他沒有能力怎麼做這個事情？