　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭黃國昌批「下流」　周玉蔻不滿反嗆：騙女學生上床

▲▼周玉蔻、黃國昌。（組合圖／ETtoday資料照）

▲周玉蔻、黃國昌。（組合圖／ETtoday資料照）

實習記者李密／台北報導

媒體人周玉蔻連日起底國民黨台北市長參選人蔣萬安身世背景，更爆料蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角就是當時名媛張淑娟，引發各界熱議。前立委黃國昌更痛批「已經跨越了文明的底線」，無法接受如此下流的選舉方式。對此，周玉蔻今（24）日翻出黃國昌當年緋聞事件，並表示「我周玉蔻在媒體界打拚民主、轉型正義的時候，你（黃國昌）還在搞不入流的騙女學生上床的狗屁倒灶爛事！」此外，周玉蔻也分別怒轟批評她的王鴻薇、連勝文、郭正亮、吳子嘉等人。

黃國昌昨（23）日痛批周玉蔻濫用媒體公器，表示「無法接受如此下流的選舉方式」。黃國昌說，可以不喜歡蔣萬安，可以反對蔣萬安擔任台北市長，「但硬去扯他老爸20年前緋聞的對象是誰，還連帶傷害一位早已退隱的女性，這真的已經跨越了文明的底線，讓人無法忍受。」

對此，周玉蔻也不甘示弱反嗆黃國昌「閉上你的臭嘴巴」，更翻出黃國昌當年緋聞事件，「我周玉蔻在媒體界打拚民主、轉型正義的時候，你（黃國昌）還在搞不入流的騙女學生上床的狗屁倒灶爛事！」

根據當年媒體報導，黃國昌遭邱毅爆料於高雄大學任教時曾有「師生戀」，黃受訪時坦承有女學生告白，但直到對方畢業後，兩人才開始交往，強調「從來沒有用過老師的權勢跟女學生發生不正當關係」。不過，當記者追問女同學姓氏，黃先是回答「忘記了」，後來才改口稱不方便透露對方資訊。

黃國昌專訪（圖／資料照）

▲黃國昌。（圖／ETtoday資料照）

除了嗆黃國昌以外，周玉蔻更火力全開，先批國民黨市議員王鴻薇「當年你做本人聯合報採訪主任屬下時代的小記者，懶得理你，你真敢氣喘！回家先管好你那個十幾年來吃軟飯的老公啦！還做梗圖『敗訴女王』咧！」周玉蔻說，王鴻薇的內容錯誤百出，連周玉「蔻」都寫錯成周玉「寇」。

而連勝文今也暗諷周玉蔻 ，「這位大嬸本身就曾是臺灣近代史上重大不倫事件的參與者」，如果要搏聲量，討論她自己的事就好，何必去傷害別人。周也不甘示弱翻出當年連勝文去花花公子派對，開喝一瓶20萬紅酒的往事。

另外，周玉蔻也怒轟郭正亮「好好洗乾淨你那禿頭啦！小心捏在中共手上『深圳』召妓的錄影帶外流。」至於吳子嘉，周玉蔻則說，「你太醜，不想浪費本姑娘唇舌。」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
YouTuber楊寶貝水中「扯下比基尼」！　正面照超兇
「周X寇已瘋」！李明依PO文「改寫這個字」　網狂勸：要小心
紅綠燈砸新手媽恐癱「將提國賠」！　重建手術狀況曝
租20年進屋「慘變下水道風格」噁炸！　女房客還噴1句話
女導遊愛「大鳥」連結人夫喊：好爽！　正宮目睹哭暈
「換護照擠爆畫面」曝光！　內行曝2招：方便又快

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

濁水溪揚塵治理有成 　劉建國PO照「甜根子草搖曳取代風飛沙」

遭黃珊珊批「沒有立場很奇怪」　陳時中首表態：我不會做這樣的攻擊

陳其邁拚連任舞力全開！總部地點不鬆口　同黨造勢意外曝競選小物

遭黃國昌批「下流」　周玉蔻不滿反嗆：騙女學生上床

打高端竟要加錢PCR才能去日本　黃珊珊：陳時中該向國人道歉

砲轟周玉蔻！　連勝文：那位大嬸是「台灣近代史上不倫事件參與者」

要陳時中制止周玉蔻　黃珊珊：用家人操作選舉非常不道德

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

濁水溪揚塵治理有成 　劉建國PO照「甜根子草搖曳取代風飛沙」

遭黃珊珊批「沒有立場很奇怪」　陳時中首表態：我不會做這樣的攻擊

陳其邁拚連任舞力全開！總部地點不鬆口　同黨造勢意外曝競選小物

遭黃國昌批「下流」　周玉蔻不滿反嗆：騙女學生上床

打高端竟要加錢PCR才能去日本　黃珊珊：陳時中該向國人道歉

砲轟周玉蔻！　連勝文：那位大嬸是「台灣近代史上不倫事件參與者」

要陳時中制止周玉蔻　黃珊珊：用家人操作選舉非常不道德

ESPN公布新賽季NBA 5大球星　詹皇、KD雙雙落榜引熱議

峮峮合體啦啦隊眾女神！王仁甫嗨喊：聞到所有人的髮香

他靠1招讓房貸利率「1.735降到1.705%」　過來人讚：真的有用

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

11組人搶看屋！「房子1天就租出去」　女房東卻因1原因後悔了

世界賽開打前Fnatic下路驚傳確診　官推：正與Riot協調出賽事宜

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

「可以騎你女兒嗎」全場驚呆！　董事長瞎問業務妹...父怒告慘爆

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

咬定侯友宜會選總統！余天：別浪費資源

用蔣孝嚴緋聞攻擊很下流　吳欣岱：僅可對蔣萬安

北市報廢警車起標價2千　議員質疑

國人赴日多花3500做PCR　陳時中：那是舊規定

國軍首位女中將！陳育琳10月晉升「陸軍政戰主任」

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

周玉蔻扯出20年前緋聞案！黃國昌嗆下流

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

告定了！　王鴻薇揭張淑娟「憤怒情緒」：下週一提告周玉蔻

大家來互相扣帽子！　陳時中：投給蔣萬安就是投給周玉蔻

侯友宜首場造勢直搗綠營票倉　林佳龍喊「記得請假」：來場君子之爭！

陳時中民調下降！　他轟周玉蔻：勿為節目收視把台北市送給蔣萬安

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

更多熱門

相關新聞

遭黃珊珊批「沒有立場很奇怪」　陳時中首表態：我不會做這樣的攻擊

遭黃珊珊批「沒有立場很奇怪」　陳時中首表態：我不會做這樣的攻擊

針對資深媒體人周玉蔻連日爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊質疑，陳時中在這事件上沒有立場很奇怪，可能表示他的立場跟周玉蔻一樣。對此，陳時中24日再次出面切割，周玉蔻是獨立個體，無法干涉她要講什麼或不講什麼，更首度表態「我不會做這樣的攻擊，己所不欲勿施於人，不必要的、無辜的人不用牽扯進來。」

李明依PO文「改寫這個字」網狂勸小心

李明依PO文「改寫這個字」網狂勸小心

砲轟周玉蔻！　連勝文：那位大嬸是「台灣近代史上不倫事件參與者」

砲轟周玉蔻！　連勝文：那位大嬸是「台灣近代史上不倫事件參與者」

周玉蔻是中立媒體人「你信？」　蔣萬安：陳時中表面切割暗地合謀

周玉蔻是中立媒體人「你信？」　蔣萬安：陳時中表面切割暗地合謀

黃國昌轟周玉蔻「下流」！　蔣萬安：11/26向劣質選風投反對票

黃國昌轟周玉蔻「下流」！　蔣萬安：11/26向劣質選風投反對票

關鍵字：

黃國昌周玉蔻王鴻薇郭正亮吳子嘉

讀者迴響

熱門新聞

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

Lulu深夜突PO「真心換絕情」！

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面