遭黃國昌批「下流」　周玉蔻不滿反嗆：騙女學生上床

▲周玉蔻、黃國昌。（組合圖／ETtoday資料照）



實習記者李密／台北報導

媒體人周玉蔻連日起底國民黨台北市長參選人蔣萬安身世背景，更爆料蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角就是當時名媛張淑娟，引發各界熱議。前立委黃國昌更痛批「已經跨越了文明的底線」，無法接受如此下流的選舉方式。對此，周玉蔻今（24）日翻出黃國昌當年緋聞事件，並表示「我周玉蔻在媒體界打拚民主、轉型正義的時候，你（黃國昌）還在搞不入流的騙女學生上床的狗屁倒灶爛事！」此外，周玉蔻也分別怒轟批評她的王鴻薇、連勝文、郭正亮、吳子嘉等人。

黃國昌昨（23）日痛批周玉蔻濫用媒體公器，表示「無法接受如此下流的選舉方式」。黃國昌說，可以不喜歡蔣萬安，可以反對蔣萬安擔任台北市長，「但硬去扯他老爸20年前緋聞的對象是誰，還連帶傷害一位早已退隱的女性，這真的已經跨越了文明的底線，讓人無法忍受。」

對此，周玉蔻也不甘示弱反嗆黃國昌「閉上你的臭嘴巴」，更翻出黃國昌當年緋聞事件，「我周玉蔻在媒體界打拚民主、轉型正義的時候，你（黃國昌）還在搞不入流的騙女學生上床的狗屁倒灶爛事！」

根據當年媒體報導，黃國昌遭邱毅爆料於高雄大學任教時曾有「師生戀」，黃受訪時坦承有女學生告白，但直到對方畢業後，兩人才開始交往，強調「從來沒有用過老師的權勢跟女學生發生不正當關係」。不過，當記者追問女同學姓氏，黃先是回答「忘記了」，後來才改口稱不方便透露對方資訊。





▲黃國昌。（圖／ETtoday資料照）



除了嗆黃國昌以外，周玉蔻更火力全開，先批國民黨市議員王鴻薇「當年你做本人聯合報採訪主任屬下時代的小記者，懶得理你，你真敢氣喘！回家先管好你那個十幾年來吃軟飯的老公啦！還做梗圖『敗訴女王』咧！」周玉蔻說，王鴻薇的內容錯誤百出，連周玉「蔻」都寫錯成周玉「寇」。

而連勝文今也暗諷周玉蔻 ，「這位大嬸本身就曾是臺灣近代史上重大不倫事件的參與者」，如果要搏聲量，討論她自己的事就好，何必去傷害別人。周也不甘示弱翻出當年連勝文去花花公子派對，開喝一瓶20萬紅酒的往事。



另外，周玉蔻也怒轟郭正亮「好好洗乾淨你那禿頭啦！小心捏在中共手上『深圳』召妓的錄影帶外流。」至於吳子嘉，周玉蔻則說，「你太醜，不想浪費本姑娘唇舌。」