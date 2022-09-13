BMW M3撞樹2死慘案　家屬哀戚招魂...目擊者：想救人但拉不出來

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區東勇北路昨（12）日晚間發生試車卻失控撞上路樹，釀成2死1傷慘劇，桃園地檢署檢察官陳雅譽13日下午相驗林姓試乘死者遺體，初步相驗結果死因為車禍撞擊導致頭部、胸部多處骨折外傷致死，相關肇事原因仍待查明現場監視器畫面、並對車內進行採證鑑識等釐清；目擊者聲稱，案發時聽見撞擊巨響，發現轎車撞擊路樹造成車身嚴重扭曲，他們想將車內受困3人救出，但被卡住無法拉出來，只好報警求助。

▲桃園市八德區東勇北路昨晚發生2死1傷自撞路樹死亡車禍，家屬今天下午在現場招魂。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

檢警調查，31歲的林姓男子昨天晚上8時34分在八德區某家中古車行試乘金色BMW M3跑車，試乘約不到1公里，即在東勇北路180號前撞路樹，當時在現場對面的車行的工人透露，聽見巨大撞擊聲響出門查看，發現這輛BMW已卡在路樹上，車輛剎車燈不斷閃亮，他與同事上前查看，發現車上3人都被扭曲車身卡住，完全無法拉出來，趕緊打電話報警求助。

▲目擊車行員工說明案發時經過。

後來消防局與警方陸續趕到，利用工具將車體撐開，陸續救出駕駛座、副駕駛座2名男子與後座女子送醫急救，當時天上還下雨，不知道是天雨路滑還是車速問題，後來調閱店前監視畫面，才發現轎車肇事時車速並不慢，再加上天雨路滑，即使最後有剎車但還是來不及。

桃園地檢署檢察官陳雅譽下午2時許率領法醫到桃園殯儀館相驗試乘的林姓男子遺體，經初步相驗結果為車禍撞擊導致頭部、胸部多處骨折外傷致死，至於肇事原因，仍待查明現場監視器畫面、車內進行採證鑑識等進行釐清確認；另一死者、中古車行林姓男子遺體則請新北地檢署協助在板橋殯儀館代驗死因。

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