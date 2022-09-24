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助身障工作者適應職場　台中市府「深耕」12人穩定就業

▲▼身障者求職難，適應職場更難，台中市勞工局推動「深耕計劃」，協助12人穩定就業。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼身障者求職難，適應職場更難，台中市勞工局推動「深耕計劃」，協助12人穩定就業。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

輕度自閉症的小佑，在一家工廠當器材組裝員，由於經常輪調支援不同產線，一直都在重新適應新環境、新工作，導致情緒不穩，與同事關係緊張，台中市勞工局啟動「職場深耕」輔導計劃，截至8月底已受理28人申請，成功輔導12人排除障礙，穩定就業，如今這些人工作效能不輸一般人。

▲▼身障者求職難，適應職場更難，台中市勞工局推動「深耕計劃」，協助12人穩定就業。（圖／台中市政府提供，下同）

勞工局長張大春表示，身心障礙者不但求職難，就業後的適應問題更難，大多數身障者配合老闆要求支援其他部門，往往出現適應不良，輕者和同事關係緊張而離職，重者更加重身心疾病，勞工局因此推動「職場深耕服務」，針對就業後有適應困難的身心障礙者，提供協助與輔導，提升職場適應力與穩定度。

張大春說，這是一種永續關懷機制，讓已就業的身心障礙者有求助窗口，對進用他們的企業雇主來說，更似「後續服務」，讓有需要者的問題得到解決，提升企業進用意願，達到雙贏。

深耕就服員李柏青表示，輕度自閉的小佑不適應支援的新產線，工作效能明顯降低，導致情緒受影響，有時出言不遜，同事不了解小佑自閉症特質，誤認他工作效率差，不禮貌，人際關係不佳讓小佑嚷嚷著要離職，經勞工局與業者溝通，說明小佑情況後，業者為小佑調廠換新環境，並簡化工作性質，小佑因而恢復信心，又樂在工作。

另名智能障礙合併癲癇症、記憶力不佳的阿耀，在一家運動賣場工作，專責試衣間區域，將客人試穿後衣物重新整理，由於不同衣物有不同摺法，阿耀記憶力欠佳，往往記得這種摺法，忘了那種，三不五時得求助，造成他人困擾。後來深耕輔導介入，為阿耀製作一本「葵花寶典」，將各式各樣服飾摺法，按步驟一一拍照，集結成冊，方便阿耀查閱，順利排除阿耀職場障礙。

李柏青表示，根據他輔導的數據顯示，申請服務的行業有科技公司、工廠、學校及餐廳等，顯示各行各業都有職場適應不良的員工，只是狀況有別，小佑是工作產線變動，阿耀是所需執行的步驟繁雜，此外，還有職場人際關係問題、職場設備不友善等，深耕服務都會依各自狀況，給予「個別化」協助與輔導，歡迎有需求的企業或身心障礙民眾多加利用。

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