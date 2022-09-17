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電話響超過3聲「扣薪1000元」！老闆罰錢花招曝光　網怒：可以告了

▲▼連假結束後重返工作崗位，發現同事、下屬與自己工作時都感到精神渙散。（示意圖／取自Pakutaso）

▲老闆總是想各種花招扣薪水。（示意圖／取自Pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人工作最看重的就是薪水，但沒想到老闆竟然想方設法要扣薪水。一名網友抱怨，公司每個月都想出新花招來扣員工的薪水，近來老闆還宣布，如果客戶打電話響超過3聲，被人投訴的話，現場所有人都要扣薪1000元，讓他忍無可忍，決定將對方的惡行公諸於世。PO文曝光後隨即掀起熱議。

「公司可以隨老闆臨時想到扣員工的理由就扣薪嗎？」原PO在臉書「爆料公社公開版」發文表示，老闆每個月都可以想出新規定來苛扣他們的薪水，如果休假排比較多，原本的月薪還會變成只能領時薪，讓他相當傻眼。

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原PO還分享一段對話紀錄，看到老闆傳訊息表示，「各位總店及分店的同仁大家好：為維護大家的權益，請注意以下兩點。第一，來店客戶請主動打招呼接洽；第二，客戶打電話鈴聲響三聲以上未接，如果有人投訴，現場同仁每個人每次扣1000元，感謝大家配合」。他抱怨，公司有許多規定違反勞基法權利，但老闆都會請出公司的法律顧問來壓員工，讓他相當不滿，「到底是誰給他的勇氣？！」

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲電話響超過3聲就要罰。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

不少人看到後也火大了，表示「可以告了」、「這種公司直接檢舉囉」、「亂扣薪是違法的，可以去勞工局投訴」、「這個去勞工局檢舉一定贏」、「請拿著薪資單，上勞工局申訴，薪資單上要有公司的名稱」、「拖這麼久還沒人去檢舉，那就只能持續被扣呀，支持檢舉」、「這種的慣老闆我一律往勞工局走一趟，讓他吃一頓比較貴的才會乖」、「請他扣，直接拿證據給勞工局，順便請他舉證扣1千元的合法理由」。

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