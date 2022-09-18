落實台南希望家園　 勞工局假日替弱勢家庭修繕送暖

▲台南市電氣業職業工會修繕志工，來到下營區的王先生家，進行電氣線路、冷水熱水管配置施工作業，下營區公所團隊也到場關心，並帶來飲品慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局與修繕志工為落實市長黃偉哲『希望家園』的施政理念，18日由台南市電氣業職業工會修繕志工，來到下營區的王先生家，進行電氣線路、冷水熱水管配置施工作業，下營區公所團隊也到場關心，並帶來飲品慰勞志工。

居住於下營區的王姓案主，與年長母親同住，經濟狀況不佳。由於所居住房子屋齡老舊、年久失修，屋頂竹製樑柱腐壞，造成家中天花板部分坍塌，隨時有掉落風險。在本周9/14、9/15兩日，已由金屬工會志工進行架設鋼骨、鐵厝鋼板，完成屋頂鐵板安裝工程，同時鋁製品工會志工於9/14拆除舊鐵窗並完成丈量，後續為案家安裝新的鋁門窗。

在18日由電氣工會志工接力，進行電線配置、冷水熱水管配置、施工，同時木工志工也前來丈量及計算所需材料等前製作業。勞工局王鑫基局長表示，修繕志工不間斷的接力修繕，就是期盼早日替王姓案家改善居住的住家環境，協助其享有基本的居住生活品質。王鑫基局長十分感恩工會的修繕志工夥伴，奉獻假日替弱勢戶進行房屋修繕，與勞工局共同為台南市民打造幸福的『希望家園』。