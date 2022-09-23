111年桃園優質紅茶頒獎　高值化品牌化成綠金產業發展方向

▲111年桃園優質紅茶頒獎。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

111年桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮、23日於市府大禮堂舉行。市長鄭文燦親自到場頒獎指出，今年優質紅茶評鑑比賽參賽點數達438點，比去年增加超過2成，最終由龍潭區三洽水地區茶農廖文金獲得特等獎，另外評選出頭等獎8名、金質獎36名、銀質獎41名。

鄭市長強調，高值化、品牌化已成為綠金產業未來發展的重要方向，市府將持續挹注資源，推廣桃園特色茶葉品牌。榮獲特等獎的廖文金農友，從事茶葉農作已逾40年，因為對茶產業懷抱熱情，持續累積經驗與技術，憑藉著龍潭茶區優良的環境及傳承古法的製茶技術，多次獲得優質紅茶評鑑比賽及全國東方美人茶評鑑比賽大獎，製作的茶葉品質穩定，深獲評審及大眾好評。

這幾年氣候異常，茶產業也面臨極大的考驗：109及110年皆逢大旱停灌，臺灣面臨50年以來最大的旱災，今年則是在茶菁收成時遇到豪雨，面對大自然的挑戰，優秀茶農們展現精湛的製茶技藝，依照「看天氣做茶，視茶菁做茶」的概念，發揮積累多年的製茶真功夫，新上市的茶品依舊維持相當高的水準，茶農們的態度與技術著實值得喝采。

為了守護消費者健康安全，市府於賽前繳茶時即辦理農藥殘留抽測工作，且為讓評鑑結果更具識別性，特別規劃出茶葉分級包裝制度，並於茶罐外加上「防偽封籤」，這標籤代表安全也代表政府認證，層層嚴格的把關就是為了讓消費者買得安心、喝得放心，此次參與評鑑茶品質相當好，非常值得消費者選購。

包括立法委員湯蕙禎、市議員林昭賢、陳美梅、農委會茶改場秘書吳聲舜、農水署石管處組長李春滿、農糧署北區分署專員陳采晴、市府農業局長郭承泉、副局長江富貴、觀音區長林國甯、桃園市農會總幹事周宗維、龍潭區農會理事長謝明宏、常務監事黃璟舞、總幹事湯明吉、蘆竹區農會總幹事陳春郎等均一同出席活動。