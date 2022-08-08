全國技能競賽頒獎 雲嘉南分署奪金銀銅牌37面

▲ 第52屆全國技能競賽，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪11金13銀13銅28優勝16佳作成績亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第52屆全國技能競賽7日閉幕，由勞動部長許銘春親臨台中為選手頒獎，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪11金13銀13銅28優勝16佳作成績亮眼，其中砌磚選手賴楷鈞、粉刷技術與乾牆系統選手戴家畯，每日勤練13小時終於獲得金牌，證明自己的堅持沒有白費力氣。

雲嘉南分署長程泰運表示，本屆全國技能競賽全台共有56個職類、836名選手競技，雲嘉南分署派出41個職類160名選手參賽，其中11個職類包括CAD機械設計製圖、銲接、建築舖面、配管與暖氣、砌磚、粉刷技術與乾牆系統、家具木工、美容、西點製作、資訊與網路技術及板金等，都拿下全國賽金牌，而各職類前3名選手都有機會保送國立科技大學。

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今年18歲的砌磚金牌賴楷鈞，畢業於彰化秀水高工建築科，於高一時看到同學參加砌磚技能賽奪牌覺得超帥，而啟發自己投入技能競賽的興趣，去年首次參賽因經驗不足僅獲得分區賽佳作，今年捲土重來密集訓練3個月終於奪下全國金牌；「聽到自己金牌那一刻真的超爽」，賴楷鈞說獲獎的喜悅及感動最想與老師跟父母分享，雖然練習過程中需搬重物、久蹲及操作裁切機具，長期下有膝蓋及手腕痠痛的舊疾，但這一切的付出在得獎那刻全都值得了！

另一名粉刷技術與乾牆系統選手戴家畯，從小因喜歡手作塗鴉模型進而投入粉刷乾牆領域，今年已是第3年參賽，去年因未掌握好比賽節奏，以致僅得到全國賽第4名，再次參賽除加強集訓日練超過13個小時，更連假日都前往雲嘉南分署練習，終於在本屆全國賽中奪得第一；戴家畯表示，雖手腳佈滿被鋼架割到的痕跡，肩膀也因長期需搬25公斤的石膏而時常痠痛，但感謝自己沒有中途放棄，終於得第金牌證明自己。

頒獎典禮國際技能組織常務理事林三貴、勞動力發展署長蔡孟良、勞動力發展副署長林宏德及雲嘉南分署長程泰運等人都親自出席祝賀選手，為每一位得獎選手喝采，並勉勵優勝選手持續勤加訓練，磨練專業技能，將有機會晉級國手代表我國前進國際賽，展現實力奪牌為國爭光；相關競賽花絮及比賽成績可至第52屆全國技能競賽網站(https://skillsweek.wdasec.gov.tw)查詢。