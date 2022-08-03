2022全國優質東方美人茶賽頒獎　參賽點數較去年增加1成

▲2022全國優質東方美人茶賽頒獎，茶農楊瑞隆榮獲特等獎。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局主辦的全國優質東方美人茶評鑑比賽，3日於桃園客家文化館舉行頒獎典禮，由市長鄭文燦主持。榮獲特等獎的新竹縣峨眉鄉茶農楊瑞隆表示，家族世代從事茶葉農作，從小在家裡茶葉事業的薰陶下，累積經驗與技術近40年，目前管理約10餘公頃的茶園，靠著勤勞和堅持有機栽種，深獲好評。

市府農業局表示，這幾年氣候異常，茶產業也面臨極大的考驗：去年遭逢大旱停灌，臺灣面臨50年以來最大的旱災，今年則是在茶菁收成時節遇到豪雨，面對大自然的挑戰，政府相關單位、農民們運用智慧，一起攜手度過最困難的處境，尤其茶農們面對不同狀態的茶菁品質，需不斷調整製茶的方法，以製作出同樣優質的茶葉，茶農們的態度與技術著實值得喝采。

今年的東方美人茶參賽點數共373點，較去年增加1成，有來自苗栗、新竹、新北及臺北的茶農也一起共襄盛舉，競爭相當激烈，桃園市政府亦於賽前繳茶時即辦理農藥殘留抽測，守護消費者健康安全。

7月8日在龍潭區農會揭曉評鑑結果，防疫期間配合各項措施，評審結果採線上直播方式，茶業改良場專家依據茶品外觀、水色及香味進行評分選出包含特等獎的各項獎別，審茶項目基本上分為茶葉之外觀色澤、水色、香氣、滋味和葉底等，開湯前先行審查外觀色澤，待茶湯移入審茶碗後進行水色審查，接著鼻吸數次審茶杯中茶渣之香氣，再取適量茶湯入口…最後審視葉底，綜合評鑑茶葉品質。

為讓評鑑結果更具識別性，特別規劃出茶葉分級包裝制度，並於茶罐外加上「防偽封籤」，標籤代表安全也代表政府認證，層層嚴格的把關就是為了讓消費者買得安心、喝得放心。