　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022全國優質東方美人茶賽頒獎　參賽點數較去年增加1成

▲2022全國優質東方美人茶賽頒獎

▲2022全國優質東方美人茶賽頒獎，茶農楊瑞隆榮獲特等獎。（圖／農業局提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局主辦的全國優質東方美人茶評鑑比賽，3日於桃園客家文化館舉行頒獎典禮，由市長鄭文燦主持。榮獲特等獎的新竹縣峨眉鄉茶農楊瑞隆表示，家族世代從事茶葉農作，從小在家裡茶葉事業的薰陶下，累積經驗與技術近40年，目前管理約10餘公頃的茶園，靠著勤勞和堅持有機栽種，深獲好評。

▲2022全國優質東方美人茶賽頒獎

市府農業局表示，這幾年氣候異常，茶產業也面臨極大的考驗：去年遭逢大旱停灌，臺灣面臨50年以來最大的旱災，今年則是在茶菁收成時節遇到豪雨，面對大自然的挑戰，政府相關單位、農民們運用智慧，一起攜手度過最困難的處境，尤其茶農們面對不同狀態的茶菁品質，需不斷調整製茶的方法，以製作出同樣優質的茶葉，茶農們的態度與技術著實值得喝采。

▲2022全國優質東方美人茶賽頒獎

今年的東方美人茶參賽點數共373點，較去年增加1成，有來自苗栗、新竹、新北及臺北的茶農也一起共襄盛舉，競爭相當激烈，桃園市政府亦於賽前繳茶時即辦理農藥殘留抽測，守護消費者健康安全。

7月8日在龍潭區農會揭曉評鑑結果，防疫期間配合各項措施，評審結果採線上直播方式，茶業改良場專家依據茶品外觀、水色及香味進行評分選出包含特等獎的各項獎別，審茶項目基本上分為茶葉之外觀色澤、水色、香氣、滋味和葉底等，開湯前先行審查外觀色澤，待茶湯移入審茶碗後進行水色審查，接著鼻吸數次審茶杯中茶渣之香氣，再取適量茶湯入口…最後審視葉底，綜合評鑑茶葉品質。

為讓評鑑結果更具識別性，特別規劃出茶葉分級包裝制度，並於茶罐外加上「防偽封籤」，標籤代表安全也代表政府認證，層層嚴格的把關就是為了讓消費者買得安心、喝得放心。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆
曹興誠捐30億遭酸「國籍哪裡？」　郭昱晴力挺開嗆
快訊／民航局官網大當機！　掛點原因曝
曹興誠與統派劃清界線　國台辦：他言行歪曲代表不了台灣工商界
快訊／破紀錄！今68架次共機、13軍艦擾台　越海峽中線
華郵：白宮召見中國駐美大使　譴責針對台灣軍演
一圖秒懂父親節天氣「2重點」！這3區有降雨攪局　下周防颱風生
快訊／受「國安高層」指示不發布共軍飛彈軌跡？國防部回應了
「鐵人阿嬤」裴洛西結束5天亞洲行！　重點行程一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市科技執法成果佳　陳怡珍：應再加強減少警力負擔

175咖啡公路推廣會辦在市區酒店　姚正玉：推廣酒店還是咖啡？！

農保喪葬津貼33年未調整　雲縣府陳情中央...盼提高至30萬

路樹倒塌「山區對外道路中斷」　屏東警徒手搬樹即刻救援

台南警力吃緊擴編勢在必行　林燕祝要求警長盡快解決

台南酒駕發生率六都最高酒駕事故卻減少2成　南警有話要說

客家大戲《海東奇逢》8／13台東開演　即日起免費索票

神岡豐洲園區二期聯外道路延宕　楊瓊瓔緊盯9月底開工

逛台東四維夜市租借或自備循環杯　可享各種好康

「一球入魂群英爭鋒」　城市棒球對抗賽8／5屏東熱血開打

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

台南市科技執法成果佳　陳怡珍：應再加強減少警力負擔

175咖啡公路推廣會辦在市區酒店　姚正玉：推廣酒店還是咖啡？！

農保喪葬津貼33年未調整　雲縣府陳情中央...盼提高至30萬

路樹倒塌「山區對外道路中斷」　屏東警徒手搬樹即刻救援

台南警力吃緊擴編勢在必行　林燕祝要求警長盡快解決

台南酒駕發生率六都最高酒駕事故卻減少2成　南警有話要說

客家大戲《海東奇逢》8／13台東開演　即日起免費索票

神岡豐洲園區二期聯外道路延宕　楊瓊瓔緊盯9月底開工

逛台東四維夜市租借或自備循環杯　可享各種好康

「一球入魂群英爭鋒」　城市棒球對抗賽8／5屏東熱血開打

農曆七月超商供品區驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

《今日的網漫》驚見超高顏值作家　「女神降臨＋看臉時代」本尊出演

彰化升格夢碎！黃秀芳轟「口號治縣」　王惠美反擊：妳該給交代

消費30次就可以抽獎！高雄「三民認同卡」問世　發行數達1萬張

佳世達Q2營收、本業淨利雙創十年新高　持續朝價值轉型升級邁進！

全球航運半數「必經台灣海峽」　軍演衝擊供應鏈

人妻下班後「出門種田」消失3小時！深夜才回家…他看監視器震驚了

台南路口驚見「10個號誌燈」　網笑虧：以為是跳舞機

獨／他激戰新女友「噴出整坨鮮血」嚇瘋！2週後再射…驚：還變色了

王仁甫誇女兒理想型是自己！季芹談「健康教育」不避諱

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

地方熱門新聞

高雄環保局官網遭駭　掛滿五星旗

入主信義區！史上最大社宅招租

台灣人怕國安危機　警局長：自求多福

台南新市區農會七夕助愛老寶貝

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

違章賭場拖3年不自拆！　怪手2小時鏟成平地

雲嘉南分署勞動力發展學院

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

南消強化水源供需訓練

歡迎裴洛西抵台！雲林小籠包攤商買一送一贈出200份

USMG車牌出沒　視同無牌可罰萬元

議員提案修房屋稅　基市府：涉加稅且恐不符程序

溪頭米堤飯店總經理李麗裕家屬舉辦追思音樂會

更多熱門

相關新聞

潮州警友辦事處頒破案獎金　激勵警員士氣

潮州警友辦事處頒破案獎金　激勵警員士氣

屏東縣潮州警友辦事處主任許志賢率顧問團，昨(28)日利用潮州警分局主管會議時，蒞會頒發本年度4至6月偵破販賣毒品、竊盜及詐欺等刑案獎勵金，以慰問員警勤務的辛勞。

黃偉哲為親子家庭創意讀經頒獎

黃偉哲為親子家庭創意讀經頒獎

蕭亞軒鼻子「不是妝容問題」釣出本人親回

蕭亞軒鼻子「不是妝容問題」釣出本人親回

2022吳鴻麟先生紀念獎學金頒獎　逾30年

2022吳鴻麟先生紀念獎學金頒獎　逾30年

西雅圖也能買到「正港台灣農特產」

西雅圖也能買到「正港台灣農特產」

關鍵字：

2022全國優質東方美人茶頒獎農業局

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

金剛悄回台想給女友驚喜！

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面