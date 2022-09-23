　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團誆買塔位能賺千萬！她興奮掏錢買10組　再加碼骨灰罈險上當

▲▼ 警方盤查陳嫌。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 警方查扣骨灰罈。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

69歲吳姓婦人日前接到詐騙集團陳男電話，對方宣稱自己是「福壽園生基位」業務員，購買靈骨塔位可獲利上千萬，吳婦一聽，花5萬元購買10個塔位，過了數日後，有名「王董」再向吳婦兜售10個骨灰罈，要她再掏6萬元，吳婦兒子直覺不對，報警後，警方將計就計，在交易時當場逮捕陳嫌以及喬裝成「王董」的陳嫌，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

陳姓男子佯稱是「福壽園生基位」業務員，找來作廚師的35歲陳姓友人假扮「王董」，以亂槍打鳥隨機打電話方式，向人假兜售真詐財。

▲▼ 警方盤查陳嫌。（圖／記者戴上容翻攝）

▲陳嫌詐騙老婦。（圖／記者戴上容翻攝）

69歲吳姓婦人上月底接到陳男來電，他誆有10個塔位可賣，每個塔位都有權狀，一個塔位賣5000元。吳婦一聽立馬答應，並約在隔日下午碰面，吳婦交付5萬現金，雙方完成簽約，陳男給假的靈骨塔權狀。

陳男19日上午再call吳婦，她所購買的靈骨塔方位，正好是他另外一位客戶「王董」屬意，對方願意以每個塔位高於市價200萬代價，用2千萬向她收購，但得再以6萬元加購10個骨灰罈搭配才能出售。

吳婦覺得自己真是投資對了！大為驚喜，立馬允應賣出，雙方約在當天下午5時許，在新莊區富貴路簽約交易，吳婦兒子在旁聽在耳裡，直覺就是詐騙，趕緊向轄區警報案。

▲▼ 警方盤查陳嫌。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 警方盤查陳嫌。（圖／記者戴上容翻攝）

新莊警分局獲報，隨即派員陪同吳婦到交易地點埋伏衝上前盤查，並將他逮捕，陳嫌起初還辯稱不認識吳婦，是警方找錯人，但警方請吳婦回撥電話時，陳嫌的手機響起，讓他百口莫辯。

於此同時，另一位偽裝成「王董」45歲陳姓同夥，傳訊給陳嫌詢問「客人來了嗎」，原來陳嫌正躲在附近大樓等待時機現身參與詐騙，警方循線趕往陳嫌藏匿地點，一併將他逮捕，訊後將2嫌依詐欺罪嫌移送法辦。

▲▼ 警方盤查陳嫌。（圖／記者戴上容翻攝）

▲假扮「王董」的45歲陳嫌事跡敗露想落跑。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 警方盤查陳嫌。（圖／記者戴上容翻攝）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
日本10／11開放！他提醒1原因「赴日自由行難度增」
獨／台中機場爆火災　暫停起降2小時
《放進去一下下》主唱「收入翻30倍」　當工人被酸：回家偷哭
張淑娟被指晶華滾床單怒喊告！周玉蔻想不敗要闖過「這3關」
徐乃麟7個月金孫首曝光！　「最帥阿公」寵溺哄睡曝心境
控淪性奴21年…她日記詳載「154次痛苦性愛」　提告卻3連敗
陳吉仲「逾百萬」研究報告也爆抄襲　農委會回應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團誆買塔位能賺千萬！她興奮掏錢買10組　再加碼骨灰罈險上當

張淑娟被指晶華滾床單怒喊告！周玉蔻想不敗　要闖過「這3關」

路口詭異出現一灘水　真相竟是貨車「閃騎士急剎」車上魚苗噴滿地

九合一倒數！士檢赴9分局「選舉查察分區座談會」塑造乾淨選風

控淪性奴21年…她日記詳載「154次痛苦性愛」　蒐證提告卻3連敗

閃亂竄野狗！國光客運猛衝護欄　撞斷路燈車頭全毀...2人受傷

進口995不銹鋼碗藏43公斤K毒　警切碗挖毒...市價超過1億

大逆轉？2歲童疑遭虐「歪頭回不去」　教育局：未發現不當對待

驚險影像曝！表哥不給搭便車！　他趴引擎蓋200公尺...警開罰5百

北檢查賄情資累計23件41人次　4大賄選熱區曝光

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

許仁杰遭爆「欠債、羞辱太太」　硬起來回應：夫妻事只有我們知道

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

詐團誆買塔位能賺千萬！她興奮掏錢買10組　再加碼骨灰罈險上當

張淑娟被指晶華滾床單怒喊告！周玉蔻想不敗　要闖過「這3關」

路口詭異出現一灘水　真相竟是貨車「閃騎士急剎」車上魚苗噴滿地

九合一倒數！士檢赴9分局「選舉查察分區座談會」塑造乾淨選風

控淪性奴21年…她日記詳載「154次痛苦性愛」　蒐證提告卻3連敗

閃亂竄野狗！國光客運猛衝護欄　撞斷路燈車頭全毀...2人受傷

進口995不銹鋼碗藏43公斤K毒　警切碗挖毒...市價超過1億

大逆轉？2歲童疑遭虐「歪頭回不去」　教育局：未發現不當對待

驚險影像曝！表哥不給搭便車！　他趴引擎蓋200公尺...警開罰5百

北檢查賄情資累計23件41人次　4大賄選熱區曝光

北市35歲以上豪宅交易都在同一區　小英總統舊家再現破億戶

茵芙不倫人夫太帥「餐桌下摸腿調情」　嬌嗔羞喊：像初戀

林恩宇年底想建議球團讓宋晟睿二刀流：自己投自己守！

前中國小姐近況曝光！　力挺張瑞竹有聲書：一口答應

20歲妹「三個月突胖10公斤」！4習慣脂肪愈囤愈厚　睡前滑手機中了

日本10／11開放！他提醒1原因「赴日自由行難度增」　這5點要注意

獨／台中機場暫停起降2小時！火災燒毀「燈光系統全部失效」

詐團誆買塔位能賺千萬！她興奮掏錢買10組　再加碼骨灰罈險上當

天王星為臺北時裝週放話挑戰「緊身亮片裝」　阿爆操刀原民秀音樂

股票未上市先翻倍！星宇興櫃倒數⋯二哥、汽車大亨10大股東力挺

甜美比基尼妹「超巨彈力」　 晃暈4.9萬人：看了一天

社會熱門新聞

惡劣YTR當簽賭下線狂吸粉　年吸15億賭資

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

少女半年約砲20網友父母怒提告

快訊／台南台84線嚴重車禍！拖板車車頭爛毀

即/基隆驚見紅外套男屍　妻崩潰大哭

茄子掉路中奪人命　貨車司機過失致死送辦

921震垮「北市東星大樓」活埋87人　重建現況曝光

再傳幼童受虐2歲童疑遭強灌食

側錄人曝光！台南警「吃飯配火影」芭比Ｑ了

奪命巧合！找落水男開水門　竟釀小二童抓魚被溺斃

921「全台狂搖102秒」2千死　災區整條街蓋白布

高跟鞋妹脫褲服務…男大生一摸落荒逃

即／下課後水圳抓魚　彰化小二男童溺水

即／苗栗貨車雙黃線迴轉　紅牌重機撞上騎士4肢全斷

更多熱門

相關新聞

神明傳LINE指示墮胎！惡男扮乩身海削747萬慘了

神明傳LINE指示墮胎！惡男扮乩身海削747萬慘了

雲林莿桐鄉一名37歲廖姓男子於自家設神壇，自稱神明乩身，伺機讓10多位信徒誤信與利用敬畏神明的心裡，要被害人購買各種神像、假鑽石項鍊、捐獻做功德等等，也偽造與顏清標的LINE對話取信，4年多時間累計詐得747萬9千元。雲林地方法院日前宣判，處有期徒刑6年10月，並將犯罪所得沒收。

女網友嗲喊「買點數送我」　警一招點醒少年

女網友嗲喊「買點數送我」　警一招點醒少年

月薪10萬徵柬埔寨打字員　5人蛇落網首腦還羈押

月薪10萬徵柬埔寨打字員　5人蛇落網首腦還羈押

謊稱衛生局問罩杯多大　網曝1字關鍵

謊稱衛生局問罩杯多大　網曝1字關鍵

靈骨塔業者發聲明　對謝龍介續提告訴

靈骨塔業者發聲明　對謝龍介續提告訴

關鍵字：

靈骨塔詐騙詐騙集團

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

《全明星》男星25歲罹骨癌！

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

惡劣YTR當簽賭下線狂吸粉　年吸15億賭資

大貓熊團團癲癇　送台大MRI檢查

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面