詐團誆買塔位能賺千萬！她興奮掏錢買10組　再加碼骨灰罈險上當

▲ 警方查扣骨灰罈。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

69歲吳姓婦人日前接到詐騙集團陳男電話，對方宣稱自己是「福壽園生基位」業務員，購買靈骨塔位可獲利上千萬，吳婦一聽，花5萬元購買10個塔位，過了數日後，有名「王董」再向吳婦兜售10個骨灰罈，要她再掏6萬元，吳婦兒子直覺不對，報警後，警方將計就計，在交易時當場逮捕陳嫌以及喬裝成「王董」的陳嫌，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

陳姓男子佯稱是「福壽園生基位」業務員，找來作廚師的35歲陳姓友人假扮「王董」，以亂槍打鳥隨機打電話方式，向人假兜售真詐財。

▲陳嫌詐騙老婦。（圖／記者戴上容翻攝）

69歲吳姓婦人上月底接到陳男來電，他誆有10個塔位可賣，每個塔位都有權狀，一個塔位賣5000元。吳婦一聽立馬答應，並約在隔日下午碰面，吳婦交付5萬現金，雙方完成簽約，陳男給假的靈骨塔權狀。

陳男19日上午再call吳婦，她所購買的靈骨塔方位，正好是他另外一位客戶「王董」屬意，對方願意以每個塔位高於市價200萬代價，用2千萬向她收購，但得再以6萬元加購10個骨灰罈搭配才能出售。

吳婦覺得自己真是投資對了！大為驚喜，立馬允應賣出，雙方約在當天下午5時許，在新莊區富貴路簽約交易，吳婦兒子在旁聽在耳裡，直覺就是詐騙，趕緊向轄區警報案。

▲ 警方盤查陳嫌。（圖／記者戴上容翻攝）

新莊警分局獲報，隨即派員陪同吳婦到交易地點埋伏衝上前盤查，並將他逮捕，陳嫌起初還辯稱不認識吳婦，是警方找錯人，但警方請吳婦回撥電話時，陳嫌的手機響起，讓他百口莫辯。

於此同時，另一位偽裝成「王董」45歲陳姓同夥，傳訊給陳嫌詢問「客人來了嗎」，原來陳嫌正躲在附近大樓等待時機現身參與詐騙，警方循線趕往陳嫌藏匿地點，一併將他逮捕，訊後將2嫌依詐欺罪嫌移送法辦。

▲假扮「王董」的45歲陳嫌事跡敗露想落跑。（圖／記者戴上容翻攝）