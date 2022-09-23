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社會 社會焦點 保障人權

路口詭異出現一灘水　真相竟是貨車「閃騎士急剎」車上魚苗噴滿地

記者許展溢／高雄報導

高雄林園區鳳林路一段與東林東路口，21日突然出現一大灘水，警方獲報前往，發現地上竟然滿是虱目魚苗，警調了監視器才發現，原來是一輛大貨車闖紅燈後，為了閃一部機車緊急剎車，導致車上虱目魚苗全灑出來。

▲▼大貨車不要命闖紅燈…再閃騎士急煞　車上虱目魚苗噴灑一地。（圖／讀者提供）

▲大貨車急剎後車上虱目魚苗全灑到地上。（圖／讀者提供）

警方表示，中午12點57分獲報，在林園區鳳林路一段與東林東路口有障礙物，立即到場了解並疏導交通，經調閱監視器，原來是一輛大貨車沿鳳林路一段往南行駛，行經該路口時，大貨車闖越路口紅燈，為閃避由東林東路往東行駛的摩托車急踩煞車，導致車上載運漁獲灑落路口，所幸雙方未發生碰撞，現場處理員警立即疏導交通，並通知清潔隊到場協助清運，迅速在20分鐘內將現場狀況排除，避免其他用路人發生交通事故。

▲▼大貨車不要命闖紅燈…再閃騎士急煞　車上虱目魚苗噴灑一地。（圖／讀者提供）

▲警方花了20分鐘將現場狀況排除。（圖／讀者提供）

警方指出，大貨車闖紅燈及造成貨物散落的行為，將依道路交通管理處罰條例第53條第1項、第30條1項2款逕行舉發，闖紅燈至少罰2700元以上、散落貨物可罰3000~18000元。林園分局呼籲駕駛人，應遵守交通規則，依號誌行駛，載送貨物如容易飛散，應嚴密封固，裝置適當，以維護交通安全，營造良善交通環境。

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