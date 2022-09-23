口罩禁令擬「分階段開放」　王必勝：不會一次宣布全部不戴

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

邊境準備解封，各界也關心口罩禁令何時可解除，衛福部長薛瑞元今（23）日表示，口罩令也許會調整，但建議在冬天之前持續維持，因為流感季要到了，戴好口罩還可防流感。王必勝今日強調，會持續蒐集各國口罩限制進行分析，如果要解封，也不會一次性全部不用戴，會分階段穩健開放。

口罩禁令一直受到民眾關注，王必勝昨天上午於廣播節目專訪時透露會在0+7上路後進行鬆綁，邏輯會跟現在不同，目前是「都要戴，某些例外情況可以不用」，但未來會變成「基本上不用戴，某些例外情況才要戴」。

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但被問及相關時程，王必勝昨回應，放寬口罩最主要條件還是疫情要趨緩，因為預估這波疫情後，會進入社區低度流行狀態，且可能會持續到年底。

王必勝今日強調，口罩和邊境開放0+7是沒有關聯、沒有連動，指揮中心內部也持續討論、蒐集各國的口罩限制進行分析，另今日薛瑞元部長也有提到，很多專家建議希望口罩解封時序晚一點，如果要解封也不會一次性，一下全部都不用戴，而是會分階段穩健開放。

另南韓宣布有準備26號開放戶外免戴口罩但室內不解除，我國是否可能跟進？王必勝回應，各國作法都不一樣、強度也不一樣，目前韓國是用室外跟室內，新加坡也是類似這樣概念，是值得參考的部分。