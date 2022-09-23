行文資策會要高虹安資料？　柯建銘：未侵權說法在法律上站不住腳

▲高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安近期捲入論文風波，也傳出民進黨團行文資策會，要求提供高虹安任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等，並在3天內函復，民眾黨團則痛批這是侵害工作權。對此，民進黨團總召柯建銘表示，最重要的是法律層面的問題，資策會那天說高沒侵權，這在法律上是站不住腳的，第二也要了解高虹安在資策會工作幾年，大概如此而已。

高虹安捲入博士論文抄襲疑雲，她20日開記者會出示校方文件自清，強調有引註資策會的論文來源，但遭抓包出示的參考文獻是「事後加工」。民進黨新竹市長參選人沈慧虹競辦發言人、市議員劉康彥22日質疑，有沒有授權書，一翻兩瞪眼，不需顧左右而言它，沒人在意高虹安的學歷，而是做人的誠信，明知故犯的品德問題，新竹人更在意這個。

論文風波越演越烈，更傳出民進黨團行文資策會要求提供高虹安任職相關資料，對此，林靜儀表示，資策會不是完全的民間組織，當時的專案又是經濟部委託，立委當然有權限確認當時的狀況，這畢竟是國家的薪水、研究案，就像農委會的案子一樣，光是委員在質詢相關單位也要做一些準備，不然怎麼做回答？

對於高虹安捲入論文風波，柯建銘指出，自己是看到鏡週刊才知道，鏡週刊那邊有什麼資料我不清楚、也不適合去打聽。

柯建銘表示，有行文給資策會請他們好好回答一些問題，最重要的是法律層面的問題，資策會那天說高沒侵權，這在法律上是站不住腳的，第二也要了解高虹安在資策會工作幾年，大概如此而已。