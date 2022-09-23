「監視器有拍到」　周玉蔻3查證咬定「晶華女主角」就是張淑娟

▲張淑娟。（資料照／翻攝臉書／美學散散步-張淑娟）



實習記者李密／台北報導

日前媒體人周玉蔻不滿國民黨台北市長參選人蔣萬安稱批評慈濟言論被指與九合一大選有關，猛攻他的身世背景，於昨（22）日爆料「晶華緋聞案」女主角就是當時的名媛張淑娟。周玉蔻表示，為了查證，已聯繫當初透露此事的晶華飯店VIP訂房部經理，對方仍表示當時訂房的人就是張淑娟。另外，也已多次比對VIP貴賓房間走廊監視器拍到的女性影像，確定是張淑娟。

周玉蔻昨（22）日在節目《辣新聞152》中爆料，經過層層查證，確定當年蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角就是華航前空服員張淑娟。周玉蔻說，日前自己曾直接致電蔣孝嚴辦公室主任，要求連絡蔣孝嚴，但辦公室主任詹清池卻回應，因疫情都在家辦公，無法直接聯繫章孝嚴。

周玉蔻證實，爆料前已連絡當初透露此事的晶華飯店VIP訂房部經理，對方雖然不接受電訪，不過仍然證實當時訂房的人就是張淑娟。周玉蔻也說，晶華飯店緋聞案發生時，VIP貴賓房間走廊的監視器錄影帶，有拍攝到女性影像，經過多次比對確認就是張淑娟。另外，非常資深的新聞界工作者也曾看過這個影像，也可以證實。

周玉蔻說，張淑娟就是陷害王筱嬋的人，害王筱嬋23年承受不白之冤。雖然自己也曾猶豫是否要公布當事人姓名，但想到王筱嬋的冤屈，就覺得為什麼這個名字不能公布？