只是用詞強烈！柯文哲力挺高虹安　否認「惡霸性侵說」失言：我感同身受

▲台北市長柯文哲出席2022參與式預算論壇。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安被指控博士論文涉嫌抄襲，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲22日以「像是惡霸要性侵女生」來比喻，引發外界質疑歧視。對此，柯23日受訪時否認失言，「我只是比喻用詞強烈而已」，直言自己感同身受，過去的MG 149、葛特曼事件，「我們這個社會，不可以是只有批評受害者反抗，真正要譴責的是加害者的施暴」。

柯文哲說，這件事情是這樣，台灣社會不可以成為一個不公平的社會，今天要譴責的是加害者的施暴，怎麼會是受害者的反抗？高虹安的論文事件是這樣，她在當時拿博士學位的時候也不是什麼政治咖，只是一個普通老百姓，從台灣到美國念書，「我相信她辛辛苦苦拿到博士學位，她不要說是珍惜，都引以為傲」。

「現在抹黑她什麼抄襲，過份的是，那簡直是動用國家力量在修理她。」柯文哲直言，新聞先出來、再來1450、再來名嘴，然後循環再擴大，「她短短2天的網路聲量比陳時中一個禮拜加起來還多，這太過分」。

「我為什麼用詞這麼強烈？感同身受。」柯文哲說，2018年他選台北市長連任的時候有葛特曼事件，他在台大當醫生30年，自認為是一個好醫生，結果抹黑他買賣器官、葉克膜活摘器官，其他不講就算了，講葉克膜他就更火大，「所以這樣，我們這個社會，不可以是只有批評受害者反抗，真正要譴責的是加害者的施暴」。

媒體追問，是否不認為是失言？柯文哲說，「我只是比喻用詞強烈而已」，但是這樣，對高虹安來講，她辛辛苦苦拿到一個學位，本來是要引以為傲的，這種網路攻擊、電視台轟炸，已經不是言詞霸凌，是人格毀滅，是對人生最大的攻擊。

另外，立法院民進黨團行文資策會索資料 ，柯文哲說，今天早上有看到，「這傾全國之力打一個女生，實在是太過份，這哪裡是一般人可以忍受的？」，每次批評民進黨治國不怎麼樣，打選戰一流，其他事都可以放下來，然後動用整個國家機器去打一個小女生，「我是亞斯伯格症，比較耐打，一般老百姓怎麼受得了這樣用國家機器在打？」