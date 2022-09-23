付不出聘金遭公婆虐待14年　27歲人妻全身燙「鐵鍋烙印」被割耳

▲女被公婆虐待至昏迷。（圖／翻攝自當地媒體timesofindia）

記者李振慧／綜合報導

印度北阿坎德邦一名27歲女子因為付不出婆家所要求的聘金，結婚14年來一直遭到公婆虐待，除了會用燒燙鍋盆在她身上多處留下烙印，甚至還被湯匙割耳朵，目前因嚴重燒燙傷在醫院接受治療。

來自特赫里市(Tehri)的27歲女子普芮蒂(Preeti Jagudi)，雖然已和丈夫結婚14年，並生下3名小孩，多年來卻一直遭婆家虐待，近來因為媽媽德維(Saraswati Devi)長達2周都沒有她的消息，擔心前往探視，結果發現她全裸昏倒在廚房，身上有被燒傷痕跡。

送醫發現普芮蒂除了嚴重燒燙傷，身上還有許多舊傷，且胃部超音波顯示已經多天沒有進食和喝水。普芮蒂表示，結婚14年來，婆婆時常威脅要殺了她，大嫂還會幫忙抓著她，讓公婆能夠對她施虐，導致背部、頭部和腹部都留下烙印，「他們把我鎖在浴室打我，堵住我的嘴，這樣就沒有人會聽到我尖叫，他們想餓死我」。

普芮蒂被折磨不成人樣的照片在網路上曝光後，事件引發北阿坎德邦婦女團體關注，要求警方一定要嚴查此案。警方20日已逮捕婆婆、公公和大嫂到案，並拘留14天，案件正在調查中。