她PO文勸世「別跟住家裡男生交往」！網掀2派論戰吵翻

▲不少男生認為婚後住家裡較省錢，但女方考量的不只是金錢問題。（圖／取自免費圖庫xframe）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

婚後是否與公婆同住，是新人們需慎重考量的問題。一名女網友表示，身邊幾位朋友都在準備結婚，討論到婚後要住哪時，男方都認為婚後「可以繼續住家裡」，但她認為住在一個屋簷下容易有爭執，於是發文勸世，別跟「30歲還住在家的男性」交往，掀起兩派網友關注。

一名女網友在PTT的Women Talk版以「別跟住家裡的男生交往」為題發文，表示最近身邊朋友慢慢都要結婚了，遇到的狀況是男生都住家裡，在討論婚後要住哪時，男生都表示可以繼續住男方家。但原PO認為「誰想跟對方父母住啊…住家裡習慣的男生都認為這是小事，但光生活習慣、工作時間，還有冰箱廚房等問題就容易有小爭吵了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，至少搬出來租個小房子也沒關係，但男生卻都認為「浪費錢」，家裡就可以住，並希望女方過去同住，讓她疑惑「大家可以接受嗎？」。她也於文末補充，若搬出來租屋，租金平分女方這邊都可以接受，「甚至有個女方家要出100萬頭期給買房，男方卻覺得負擔房貸太沈重也不想搬出來的」。





▲女網友發文勸世「別跟住家裡的男生交往」，引網友論戰。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出隨即引發兩派論戰，部分人支持原PO論點，「事實，我也不敢要求對方來同住，將心比心，住別人家跟長輩壓力有夠大」、「我翻臉自己搬走+提離婚，後面他直接跟我搬出去住，之後自己買房了」、「連租金都付不起結什麼婚啊？女生都可以AA了」、「因為男方就是不想改變生活型態 對他而言結婚就是多個人」、「除非他有積極在看房要搬出去，不然快逃啊」、「30歲還跟父母同住，這就是警訊了」。

也有人認為，「住家裡錯了嗎？」、「家裡有得住不住嗎？不然妳全款買一間來住啊！」、「這年頭跟家人同住的其實很多好嗎」、「台灣有些女人真的把自己當成殘廢一樣」、「又說要存錢又不住家裡租外面 想怎樣？」、「現在房價這屌樣，住家裡的只會越來越多」。

也有人分析指出，「交往的時候就該搞懂的基本認知，別拖到想結婚了才處理。」、「其實住家裡不是問題，問題是理所當然地認為婚後女方要一起」、「男人不想住娘家的話，就別要求伴侶住婆家，除非家大業大，可以直接無視婆媳或翁婿問題」。