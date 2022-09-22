15歲少女重症！確診隔日家中昏倒　「顱內出血」當天緊急開顱

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增1起青少年新冠重症，為15歲青少女，9/16快篩陽性確診，隔天就被發現在家中昏倒意識不清被送急診，電腦斷層顯示有顱內出血，疑似頭部外傷引起，當天緊急進行開顱減壓手術，並收治加護病房，目前恢復狀況良好。初步研判顱內出血不是新冠病毒本身直接造成，可能與外傷有關。

指揮中心今(22)日公布國內新增42212例本土個案，另增285例境外移入，確診個案中新增59例死亡。在中重症通報方面，新增275例中重症，當中217例中症，58例重症。

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特殊重症個案方面有一名青少年，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案為15歲女生，無慢性病、無接種疫苗9/16快篩陽性確診新冠，9/17發現在家中昏倒意識不清到急診，檢查高燒、缺氧，PCR陽性，Ct值13.8，電腦斷層顯示有顱內出血，疑似頭部外傷引起，包含左側硬腦膜下出血、腦內出血。

羅一鈞說明，個案9/17當日緊急進行開顱減壓手術，取出血塊，術後恢復良好，9/21拔管移除呼吸器，預計今天轉出加護病房到普通病房。初步研判顱內出血不是新冠病毒本身直接造成，可能與外傷有關，會列於新冠相關重症個案的「共病引起」。

根據指揮中心統計，目前青少年重症累積15例，當中有3例共病分別是因為車禍創傷、鎮靜劑過量、頭部外傷顱內出血，另外有8例肺炎、3例MIS-C、1例心肌炎。

▲9/22特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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