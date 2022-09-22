快訊／今本土+42212「連三天比上週低」　另增59死

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情比上週下降！中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增42212例本土個案，比起上週四同日的45629略低，也是連續三天本土病例都低於上周同日；另增285例境外移入，確診個案中新增59例死亡。指揮中心疫情監測組組長周志浩分析，今日新增本土病例和前幾天相比下降，比上週四下降6.8%，和指揮中心預測走向是往好的方向發展。

指揮中心表示，今日新增之42,212例本土病例，為19,300例男性、22,886例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣市分布方面有10縣市破千，新北市單日新增9,060例最多，接著依序是臺中市5,464例，臺北市5,067例，桃園市4,488例，高雄市3,506例，臺南市2,434例，彰化縣2,079例，新竹縣1,175例，新竹市1,064例，屏東縣1,024例。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為33男性、26女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、52具慢性病史、49未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17至9月19日，死亡日期介於6月7日至9月19日。

▲9/22新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增258例境外移入個案中，為144例男性、114例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(28例)，德國(11例)，美國(9例)，菲律賓及印尼(各4例)，泰國及西班牙(各3例)，緬甸、韓國及荷蘭(各2例)，瑞士、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、新加坡、義大利、香港、英國、保加利亞、日本及中國(各1例)。另180例感染國家調查中。入境日期介於今年8月22日至9月21日。

指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！