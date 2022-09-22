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快訊／今本土+42212！新北9060例最多　各縣市分佈曝

▲▼9/22中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布42,212例本土個案，另增285例境外移入和59例死亡。本土個案以新北9060例最多，其次依序為台中5464例、台北5067例、桃園4488例、高雄3506例、台南2434例。

今日新增42,212例本土病例，為19,300例男性、22,886例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,060例)，臺中市(5,464例)，臺北市(5,067例)，桃園市(4,488例)，高雄市(3,506例)，臺南市(2,434例)，彰化縣(2,079例)，新竹縣(1,175例)，新竹市(1,064例)，屏東縣(1,024例)，宜蘭縣(994例)，雲林縣(989例)，苗栗縣(924例)，基隆市(822例)，南投縣(806例)，花蓮縣(660例)，嘉義縣(627例)，嘉義市(400例)，臺東縣(347例)，金門縣(132例)，澎湖縣(127例)，連江縣(23例)。

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▲▼9/22新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲9/22新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為33男性、26女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、52具慢性病史、49未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17至9月19日，死亡日期介於6月7日至9月19日。

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