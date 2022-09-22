死亡+59！最年輕30多歲男　肺炎住院陰轉陽不治「檢查驚見肝腫瘤」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增59例新冠死亡個案，當中最年輕為30多歲男性，因為本月初肺炎收住院，且檢查出肝腫瘤，後續被收治住院，且於住院期間再次發燒、PCR轉陽確診，後續病況惡化，但病人本身拒絕進一步積極檢查治療，於9/16死亡，死因為新冠肺炎、疑似惡性腫瘤。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為33男性、26女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、52具慢性病史、49未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17至9月19日，死亡日期介於6月7日至9月19日。

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當中最年輕為30多歲男性，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案本身有慢性精神疾病，接種過1劑疫苗，9/2因為發燒、全身痠痛到急診，X光顯示左側肺炎，電腦斷層顯示有胸水、肝腫瘤。

9/8收治住院，新冠PCR陰性，9/14再度發燒，PCR轉陽確診，給予瑞德西韋、類固醇、氧氣面罩治療，因為呼吸窘迫、病況惡化，病人本身拒絕進一步積極檢查治療，於9/16死亡。死因為新冠肺炎、疑似惡性腫瘤。

▲9/22特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



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