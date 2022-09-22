力挺高虹安戰學術草包！施正鋒讚「回應得體」：不學無術的人太多

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安陷入「戰學歷」風波。（圖／CTWANT提供）

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民眾黨新竹市長參選人高虹安日前才澄清博士論文沒爭議，卻又因綠營斷章取義，讓她被質疑有歧視學歷的言論，飽受委屈的高虹安昨日接受專訪時直接爆哭，一度離開直播鏡頭；對此，國立東華大學教授施正鋒今（22）日表示，高虹安回應相當得體、不卑不亢，把那些不學無術的政治人物打得一塌糊塗，高理直氣壯有道理，看到草包難道不會覺得狗屁嗎？看到草包就是要給個Ｘ！

針對高虹安被質疑「戰學歷」，施正鋒表示，高的回應相當得體、不卑不亢，學術界真的要出來講清楚，什麼叫「自我抄襲」，明明就是研究過程的半成品、成品，從頭到尾都是研究人員的原料，為何要被稱自我抄襲？他痛批，台灣不學無術的人太多了，學術界已經被弄得烏煙瘴氣，跟政客糾纏不清，學界、宗教和媒體原應是清流良心，卻被污染得很嚴重，而高虹安出來講的話都剛剛好而已。

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▲施正鋒認為，高虹安近日的回應相當得體、不卑不亢。（圖／CTWANT提供）

施正鋒也說，基本上對高虹安的相關爆料就是在抹黑，有心人士把媒體當作工具，進行認知作戰，有些草包不知道些東西，卻又要假裝很懂，綠營就是要抹黑、打烏賊戰，讓人以為「天下烏鴉一般黑」。他強調，高虹安在業界至少是被肯定，其老師在美國特定學門，也是有某種地位，相信那些美國教授一定不勝其煩，覺得台灣怎麼這麼多草包。

施正鋒解釋，在學術圈拿到研究計畫，通常老師會將成果拿去投期刊，學生就是發表學位論文，這都是被鼓勵的，連國科會都是一樣，不然拿政府的錢是當學術公關嗎？還是民進黨政府是拿了多少錢，給那些有博士學位的人，去養同學、老師？他痛批，民進黨心態就是「骯髒的人以為別人都是一樣」，而學術界就是有人跟政客一樣，一丘之貉交相賊，太無恥、太可惡了！

施正鋒表示，有些民進黨立委明明有專業學術背景，知道國科會是鼓勵研究人員把計畫發表為論文期刊，卻因為在立法院，有言論免責權就胡說八道，有種就到外面開記者會來講，高虹安的論文也沒牽涉到技轉、專利部分，怎麼會有問題呢？

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