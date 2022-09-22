　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拿民防預算綁樁？　台灣基進揭「這3縣市」訓練費佔比不到1成

▲▼台灣基進今（22）日舉行「抗中不投降！誰在大撒幣？地方政府『民防預算』體檢」記者會。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進舉行記者會。（圖／台灣基進提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

前聯電董事長曹興誠日前宣布投入6億元資助民防教育，引發各界對於民防議題的重視。台灣基進22日上午舉行記者會，揭露台北市、台中市、宜蘭縣等3個縣市的民防預算中，訓練費佔比不到1成，其中台中市僅佔2％，有高達98%用作聯誼、餐敘與獎補助。秘書長王興煥批評，部分縣市長不明白縣市政府有責任落實民防體系，或者應付了事，甚至將民防預算用於選舉綁樁。

台灣基進今天上午舉行記者會揭露，對比高雄市3年民防平均預算中，訓練預算佔整體約13%，台北市109至111年度民防預算中，用於訓練的經費為102萬7千380元，僅佔3年平均預算2468萬1千元的4%，用於聯誼、授獎與其他支出的費用高達2365萬3千620元，佔整體民防預算的96%。

至於台中市及宜蘭縣方面，台灣基進指出，台中市111年民防預算共2023萬8千元，其中僅46萬3千800元與訓練相關，高達1977萬4千200元的業務支出花在餐敘聯誼、治裝費，訓練費僅佔2%，其他98%用作聯誼、餐敘與獎補助；而宜蘭縣政府111年民防預算編列242萬元，訓練費僅14萬3千元，佔比約6％，獎勵補助與其他支出編列227萬7千元，佔比高達94%。

台灣基進台中市議員參選人楊欣怡批評，縣市首長用民防預算來「保衛作戰」，還是用來「綁樁打選戰」？呼籲台中市長盧秀燕盡快簽署「絕不投降承諾書」，身為媽媽市長，應實質強化台中的民防實力，別再繼續編列虛有其表的聯誼手冊。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授沈明室提醒，阻止敵軍的任務不可能由民防單位或民間團體單獨來做，如何整合中央軍隊、第五作戰區或後備指揮部，是地方政府首長即參選人應該思考的問題，地方政府必須警覺「戰爭離我們不遠」並勇於承擔，大家團結一致、共同抗敵。

▲▼台灣基進今（22）日舉行「抗中不投降！誰在大撒幣？地方政府『民防預算』體檢」記者會。（圖／台灣基進提供）

▲▼台灣基進今（22）日舉行「抗中不投降！誰在大撒幣？地方政府『民防預算』體檢」記者會。（圖／台灣基進提供）

▲▼台灣基進今（22）日舉行「抗中不投降！誰在大撒幣？地方政府『民防預算』體檢」記者會。（圖／台灣基進提供）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
烏東小鎮「天降火雨」恐怖畫面曝！　2千度高溫可蝕骨
嗆高虹安補習不是學霸！「四叉貓1行為」宅神笑了：提油救火
廖老大加盟店發聲！　砲翻這些人：敢來店就買1送1
高虹安強到像鬼？PTT點名1人「才應封神」　論文引用破9萬7
韓12強投手驚爆霸凌！　來台灣訓練「性侵學弟」
女學生走斑馬線遭撞卡車底！　驚悚影片曝
快訊／疫情兩週後上升？　王必勝「再觀察」：不排除0+7延後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拿民防預算綁樁？　台灣基進揭「這3縣市」訓練費佔比不到1成

ICAO大會民航局未受邀　外交部組行動團推案

搶青年票打「數位經濟牌」　蔡適應：助店家創造循環經濟

批藍營擅長利益分配　鄭運鵬：桃園市所有發展應歸於市民

參選屏東市長　周佳琪盼營造真正綠能環保的城市

高虹安駁涉抄自爆「戰學歷」　網路數據曝：憤怒值飆5倍

國民黨團轟政府失去專業判斷　放話看風向來決定國門開放時間

1013開國門！國境解封3條件完備　蘇貞昌：疫情終將結束

中正紀念堂轉型！黃珊珊盼留給市民自由使用　「別選前意識形態操作」

快訊／疫情兩週後上升？　王必勝稱「再觀察」：不排除0+7延後

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

拿民防預算綁樁？　台灣基進揭「這3縣市」訓練費佔比不到1成

ICAO大會民航局未受邀　外交部組行動團推案

搶青年票打「數位經濟牌」　蔡適應：助店家創造循環經濟

批藍營擅長利益分配　鄭運鵬：桃園市所有發展應歸於市民

參選屏東市長　周佳琪盼營造真正綠能環保的城市

高虹安駁涉抄自爆「戰學歷」　網路數據曝：憤怒值飆5倍

國民黨團轟政府失去專業判斷　放話看風向來決定國門開放時間

1013開國門！國境解封3條件完備　蘇貞昌：疫情終將結束

中正紀念堂轉型！黃珊珊盼留給市民自由使用　「別選前意識形態操作」

快訊／疫情兩週後上升？　王必勝稱「再觀察」：不排除0+7延後

白目女闖水池後落水！下秒北極熊狂攻屁屁　「猛撲扯咬」畫面曝光

LIVE／入境0+7最快10／13實施　指揮中心最新說明

0＋7開啟你的假期　星宇航空解封搶頭香推出「台灣人，我們在等你」系列影片

又《老炮兒》演員？張一山駁斥吸毒　網酸：吳亦凡、李易峰也否認過

國家認證！直腸癌友存活率破9成　全是醫師「遠端打電動」的功勞　

日外相：G7外長會議重申「台海和平穩定」重要性　將對烏提供支持

謝京穎「後台飛吻捶胸」許仁杰！情人節曖昧文曝光　網驚：覺得誇張

強震衝擊農產業！花蓮爭取專案補助　陳吉仲勘災有問有答

極簡控愛牌peter Wu黑白大片「致敬台北」　秋冬丹寧、防水外套用直覺穿衣

拆窗闖北市議員服務處偷3千元　慣竊怨不給交保：我40年才犯69件

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

政治熱門新聞

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

快訊／邊境0+7將上路　口罩管制放寬規範曝光

新竹市長最新民調曝光　高虹安29.9%領先藍綠

蔣孝嚴早已驗過DNA？　周玉蔻：若是後代怎麼沒有「認祖歸宗」

快訊／國內口罩禁令何時放寬？　王必勝：目前沒有討論

「臺灣吧」談教育就被出征　網氣：乾脆改民進黨側翼Bar

快訊／高虹安遭圍剿　柯以「惡霸性侵女生」比喻

高虹安登Google熱搜　戰學歷損形象

快訊／疫情兩週後上升？　王必勝稱「再觀察」：不排除0+7延後

陸稱統一後實施一國兩制　陸委會反駁

中華大學接受高虹安道歉！綠營側翼：學生會自己想當狗

幫高虹安道歉片「上字幕」遭出征！中華大學學生會回應了

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

更多熱門

相關新聞

四叉貓嗆高虹安不是學霸大！宅神笑：提油救火

四叉貓嗆高虹安不是學霸大！宅神笑：提油救火

本站稍早報導《嗆林智堅灌水！四叉貓爆「高虹安補習上台大」：學霸人設崩壞》，掀起網友討論，對此，宅神朱學恒回嗆，「民進黨側翼這一波神操作真是太屌啦」，認為四叉貓這舉動，根本是在跟全國補習班學生宣戰，網友也紛紛在底下留言呼應，「補習錯了嗎？學生想做得更好去補習也要被嘴」。

高虹安「連補習都有罪？」　她幫回血：我國小補英文

高虹安「連補習都有罪？」　她幫回血：我國小補英文

力挺高虹安戰學術草包　施正鋒：回應得體不卑不亢

力挺高虹安戰學術草包　施正鋒：回應得體不卑不亢

鄭運鵬：桃園市所有發展應歸於市民

鄭運鵬：桃園市所有發展應歸於市民

參選屏東市長周佳琪盼營造綠能環保城市

參選屏東市長周佳琪盼營造綠能環保城市

關鍵字：

台灣基進2022九合一大選2022台北市2022台中市2022宜蘭縣

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

《全明星4》訓練出意外！

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

「最不記仇」星座Top 3

Sandy懷孕早洩端倪！黃子佼：難怪

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面