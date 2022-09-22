拿民防預算綁樁？　台灣基進揭「這3縣市」訓練費佔比不到1成

▲台灣基進舉行記者會。（圖／台灣基進提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

前聯電董事長曹興誠日前宣布投入6億元資助民防教育，引發各界對於民防議題的重視。台灣基進22日上午舉行記者會，揭露台北市、台中市、宜蘭縣等3個縣市的民防預算中，訓練費佔比不到1成，其中台中市僅佔2％，有高達98%用作聯誼、餐敘與獎補助。秘書長王興煥批評，部分縣市長不明白縣市政府有責任落實民防體系，或者應付了事，甚至將民防預算用於選舉綁樁。

台灣基進今天上午舉行記者會揭露，對比高雄市3年民防平均預算中，訓練預算佔整體約13%，台北市109至111年度民防預算中，用於訓練的經費為102萬7千380元，僅佔3年平均預算2468萬1千元的4%，用於聯誼、授獎與其他支出的費用高達2365萬3千620元，佔整體民防預算的96%。

至於台中市及宜蘭縣方面，台灣基進指出，台中市111年民防預算共2023萬8千元，其中僅46萬3千800元與訓練相關，高達1977萬4千200元的業務支出花在餐敘聯誼、治裝費，訓練費僅佔2%，其他98%用作聯誼、餐敘與獎補助；而宜蘭縣政府111年民防預算編列242萬元，訓練費僅14萬3千元，佔比約6％，獎勵補助與其他支出編列227萬7千元，佔比高達94%。

台灣基進台中市議員參選人楊欣怡批評，縣市首長用民防預算來「保衛作戰」，還是用來「綁樁打選戰」？呼籲台中市長盧秀燕盡快簽署「絕不投降承諾書」，身為媽媽市長，應實質強化台中的民防實力，別再繼續編列虛有其表的聯誼手冊。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授沈明室提醒，阻止敵軍的任務不可能由民防單位或民間團體單獨來做，如何整合中央軍隊、第五作戰區或後備指揮部，是地方政府首長即參選人應該思考的問題，地方政府必須警覺「戰爭離我們不遠」並勇於承擔，大家團結一致、共同抗敵。