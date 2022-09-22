嗆高虹安靠補習不是學霸！「四叉貓1行為」讓宅神笑了：提油救火

▲四叉貓翻出影片指出，高虹安靠補習上台大。（圖／翻攝自高虹安IG）

記者施怡妏／綜合報導

本站稍早報導《嗆林智堅灌水！四叉貓爆「高虹安補習上台大」：學霸人設崩壞》，掀起網友討論，對此，宅神朱學恒回嗆，「民進黨側翼這一波神操作真是太屌啦」，認為四叉貓這舉動，根本是在跟全國補習班學生宣戰，網友也紛紛在底下留言呼應，「補習錯了嗎？學生想做得更好去補習也要被嘴」。

宅神朱學恒稍早在臉書發文，「民進黨側翼這一波神操作真是太屌啦，現在連補習都不行，妳各位是不是要跟全國所有的補習班跟補習學生宣戰？笑死」。

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然而，網紅護理師喬喬也在粉專發文，「現在補習也犯法了是不是？補習錯了嗎？不能補習是嗎？」「年底ㄧ定要讓民進黨大敗，讓這些人通通閉上臭嘴」。

▲宅神笑喊，四叉貓這舉動惹怒了全國補習班的學生。（圖／翻攝自FB朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）

不少網友也認為，這舉動根本是提油救火，「再駡下去，補習業者也不把票投給他們了！四叉貓提油救火讚哦」、「連補習都不行？補教業者出來說啊」、「補習班是統整過的知識，可以加速學習，不單單只是為了考高分而已，腦袋非常不好的人才會覺得補習是填鴨」、「補習不是很好嗎，靠自己努力不像超人找助理幫他去上課，只想不勞而獲」、「說的好像高材生都不用讀書，不用補習，不用學習新資訊，就會莫名其妙考試一樣」。

另外，也有不少網友在《ETtoday新聞雲》粉專底下討論，「努力補習錯了嗎？為了上台大努力補習錯了嗎？比靠背景靠抄襲好多了」、「補習都是補自己感覺最弱需要加強的科目，有什麼問題嗎？那我小孩如果去補習就該死嗎」、「所以是怎樣？有補習上台大的通通出來自首？」「一次把所有有補習過的人都得罪光了，厲害」、「知道論文真假吵不贏，開始亂帶風向了」。

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