夾帶422枚瑕疵章牌出場被攔查　中央製幣廠員工涉貪下場曝

▲中央製幣廠戎姓員工因今年1月間，將有瑕疵須回收銷毀的「台灣國家公園采風系列－壽山國家自然公園」章牌共計726枚私下占為己有。（資料照／ETtoday）

記者沈繼昌／桃園報導

在中央製幣廠服務的戎姓男子，今年1月間利用職務之便將回收有瑕疵須銷毀的「台灣國家公園采風系列－壽山國家自然公園」章牌侵占，利用深夜下班欲闖關藏置隨身包包，未料被門禁警察以金屬探測器當場查獲422枚，翌日在其工作之桌櫃再查出304枚，總計有726枚章牌，桃園地檢署複訊時，戎男坦承犯行，桃檢認為所得財物在5萬元以下，價值甚微，偵結依侵占職務上持有非公用財物罪嫌起訴，並建請法官減輕其刑。

檢警調查，年約30餘歲的戎姓男子自2011年至2022年在位於龜山區的中央製幣廠擔任鎔軋工廠鎔鑄組技術員，負責中央製幣廠一般幣材之生產與保管、不適流回籠硬幣之銷毀等鎔軋業務，中央製幣廠今年初淘汰一批未對外流通之「台灣國家公園采風系列－壽山國家自然公園」章牌，因有瑕疵須回收銷毀。

未料，戎男竟起貪念，利用該批章牌與其他廢幣一起銷毀重鑄之際，伺機存放在熔軋工廠小庫房內，今年1月10日晚間7時許利用職務上化驗原料成分之機會，從小庫房取走了1015枚章牌，攜至分光分析室桌櫃中藏置，復於1月12日下午5時許，將該批有瑕疵章牌以白布袋分裝成2小包，將其中289枚章牌投入熔爐熔毀，剩餘共計726枚則占為己有，當晚近11時許將其中裝有422枚章排放置隨身包包欲帶置廠外，被門禁警察隊以金屬探測儀掃描當場查獲，中央製幣廠翌日由廠方政風人員在其桌櫃查獲戎男藏置的304枚瑕疵章牌一併起獲，移送法務部廉政署偵辦。

桃園地檢署複訊時，戎男坦承犯行不諱，中央製幣廠則提供現場監視器畫面，其中將藏置章牌過程都被清楚拍攝，檢方審酌，戎男犯後態度良好，自動繳回所得財物，該批章牌如完好無瑕疵，每枚售價約在30元上下，戎男侵占726枚，合計金額約為21780元，價值甚微，檢方偵結依依侵占職務上持有非公用財物罪嫌起訴，並建請桃園地院減輕其刑。

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